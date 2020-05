CEO-ul de la Mercedes-AMG va prelua postul de director general la Aston Martin

Directorul general al constructorului auto britanic Aston Martin, Andy Palmer, va părăsi compania în cadrul unei restructurări a echipei manageriale, şi va fi înlocuit cu CEO-ul de la Mercedes-AMG, Tobias Moers, informează Reuters, care citează o sursă din apropierea acestui dosar, notează Agerpres.

Anterior, şi cotidianul Financial Times a informat că şeful de la Aston Martin va fi înlocuit, un anunţ oficial în acest sens urmând a fi făcut în cursul zilei de marţi.Nici Andy Palmer, care ocupă postul de director general la Aston Martin din anul 2014, şi nici Tobias Moers nu au dorit să comenteze aceste informaţii.Aston Martin, un constructor renumit pentru maşinile sale utilizate de către faimosul agent secret James Bond, trece în prezent printr-o perioadă dificilă, în condiţiile în care preţul acţiunilor s-a prăbuşit după flotarea din luna octombrie 2018.Compania cu o vechime de 107 ani a raportat la începutul acestei luni pierderi semnificative în primul trimestru, după ce vânzările au scăzut cu aproape o treime din cauza pandemiei de coronavirus."Este evident că am suferit o lovitură serioasă din partea COVID-19, începând cu China în ianuarie, dar a devenit mai clar după ce virusul s-a răspândit în Europa şi SUA", a declarat, la începutul lunii mai, Andy Palmer.Grupul german Daimler deţine o participaţie de 5% la Aston Martin şi furnizează constructorului britanic motoare marca Mercedes-AMG.În luna ianuarie a acestui an, miliardarul canadian Lawrence Stroll a preluat o participaţie de aproape 20% la Aston Martin pentru 263 milioane de dolari, într-un moment în care constructorul auto trecea printr-o perioadă dificilă şi căuta să strângă noi fonduri.