'Cerberul' lui Dragnea începe să vorbească: dezvăluire BOMBĂ din interiorul PSD

Supranumită de presă ”cerberul” lui Liviu Dragnea, fostul consilier de comunicare, Anca Alexandrescu, s-a decis să vorbească. Ea și-a făcut un site și aici a început seria dezvăluirilor din PSD. Anca Alexandrescu susține că PSD a luat decizia de a amâna Congresul pentru că ”Grupul de la Cluj” pune presiune pentru a-l impune pe Vasile Dâncu în conducerea partidului.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 8: Cutu Catu Cazino e viata mea!

”Tarziu in noapte PSD a anuntat ca amana Congresul programat pentru 29 februarie din cauza aparitiei primului caz de Coronavirus in Romania. Multi s-au grabit sa aprecieze gestul “responsabil” insa pe la colturi lideri din partid se intrebau ce s-a intamplat totusi de scrisoarea catre ei a venit in miez de noapte. Nu aparuse nimic in cursul zilei care sa justifice o precipitare a deciziei.

De fapt, “gestul responsabil” de amanare are legatura cu grupul de la Cluj. Blestemul care pare sa urmareasca PSD la nesfarsit. E bine cunoscuta incercarea acesti grupari alaturi de cativa lideri de judet de a-l impune pe Vasile Dancu in conducerea partidului. Mai precis, presedinte al Consiliului National. Ieri insa acestia au mers mai departe si au incercat fortarea situatiei, cerand ca Vasile Dancu sa vorbeasca pe scena Congresului. Justificarea? Intelectualul de care PSD are nevoie pentru definirea identitatii doctrinare a partidului. O idee veche pe care a incercat-o si Adrian Nastase. Unde a ajuns…stie toata lumea. Si Liviu Dragnea a stat la aceeasi masa cu Vasile Dancu. Ba chiar l-a pus vicepremier si i-a ascultat cu sfintenie analizele si strategiile. Acum pare ca scenariul se repeta cu noua conducere interimara a partidului. Oare acest partid nu are puterea sa recunoasca ca reforma nesfarsita propusa inca din anii 2000 de catre Vasile Dancu nu urmareste decat dezintegrarea PSD-ului?”, scrie Anca Alexandrescu, pe Realitateadinpsd.