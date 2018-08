Cerbul de Aur: 50 de ani de la primul spectacol al evenimentului - Gala dedicată laureaţilor Cerbului

Ediţia cu numărul 18 a Festivalului Cerbul de Aur a debutat miercuri seara, la Braşov, la 50 de ani de la primul spectacol al evenimentului, cu Gala dedicată laureaţilor Cerbului, potrivit Agerpres.

Uriaşe ecrane amplasate pe o scenă impresionantă au redat, într-un moment emoţionant din debut, primele acorduri ale imnului Cerbului de Aur din 1968, când Orchestra de Estradă a Radioteleviziunii, condusă de Sile Dinicu, acompania primii artişti care participau la festival.



De altfel, spectacolul de deschidere din Centrul Istoric al Braşovului a adus publicului trecut de vârsta adolescenţei bucuria revederii cu artişti care au marcat scena Cerbului de Aur şi emoţia evocării celor care au intrat în istoria Festivalului.



Evenimentul a fost deschis de prezentatorii Aurelian Temişan şi Ilinca Avram, care au invitat publicul să asiste la un "super-festival ca-n vest": "La 50 de ani de la naştere, Cerbul împlineşte doar 18 ani, ceea ce înseamnă că aniversează majoratul. La Mulţi Ani, dragă cerbule! (...) În anul de graţie 1968, Tudor Vornicu, Valeriu Lazarov, Sile Dinicu, alături de zeci de profesionişti din faţa şi din spatele camerelor de luat vederi, au pus Cerbul de Aur pe harta marilor festivaluri ale lumii".



Artista italiană Gigliola Cinquetti, câştigătoare marelui Trofeu Eurovision Song Contest 1964 şi invitată la a doua ediţie a Cerbului de Aur, în anul 1969, a deschis seria recitalurilor din prima seară a Festivalului.



Spectatorii s-au reîntâlni apoi cu artişti români care au scris istorie la Cerbul de Aur - Luminiţa Dobrescu, primul artist român care a câştigat Marele Trofeu al Cerbului de Aur, Paula Seling, Monica Anghel, Corina Chiriac, Silvia Dumitrescu, Laurenţiu Cazan, Nico, Doru Tufiş, Proconsul, Ovi, Luminiţa Anghel, Narcisa Suciu sau Răzvan Krivach.



Artiştii au oferit publicului din Piaţa Sfatului piese rămase în memoria Festivalului, organizatorii pregătind un potpuriu cu melodiile care le-au adus artiştilor premii la Festival: "Say something", "Dau viaţa mea pentru o iubire", "Cerul", "Of, inimioară", "Spune-mi", "Inimă, nu fi de piatră", "Je t'aime", "Noapte caldă" ş.a.m.d.



Unul dintre momentele speciale ale spectacolului a fost oferit de artistul portughez Paulo Braganca, care a oferit publicului un moment inedit de neuitat prin interpretarea unor piese din repertoriul Mariei Tănase în registrul unic al muzicii fado.



În seara inaugurală, reprezentanţii României la cea mai recentă ediţie Eurovision, trupa The Humans, au cântat, în premieră, două piese proaspăt înregistrate în studio, dar şi câteva melodii care au rămas în memoria ediţiilor anterioare ale Cerbului de Aur, iar Andra a susţinut un recital extraordinar.

În pauzele publicitare au rulat fragmente din filmul - documentar dedicat anului Centenar "Marea Unire - România, la 100 de ani", realizat de AGERPRES - partener media la eveniment.



Desfăşurat în perioada 29 august - 2 septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov, în anul Centenarului României şi semicentenarului Cerbului de Aur, festivalul are în acest un format special, cu o Gală Aniversară, două zile de concurs, o Gală a Festivalului, spectacolul România Centenar şi evenimente adiacente.



La jumătate de veac de la prima ediţie a Cerbului de Aur, pe scena Festivalului vor susţine recitaluri James Blunt, Amy Macdonald, Andra, Delia, Horia Brenciu & HB Orchestra, Loredana, The Motans, Carla's Dreams, Flavius and Linda Teodosiu Show Band, Eleni Foureira, Edvin Marton şi vedeta Galei, Nicole Scherzinger.



Sub bagheta dirijorilor Ionel Tudor şi Andrei Tudor, Orchestra Radio România şi Orchestra Operei Braşov, care a urcat pe scenă la ediţia aniversară, îi vor acompania pe cei 18 concurenţi din 15 ţări care vor încerca să obţină Marele Trofeu al Festivalului Cerbul de Aur sau unul dintre celelalte premii.



Scena ediţiei aniversare este o premieră pentru Braşov. Artiştii vor urca pe aceeaşi scenă pe care au cântat şi Metallica, Iron Maiden, Dua Lipa, Maluma, Prodigy, Martin Garrix, Depeche Mode, Nick Cave sau Kings of Leon. Prin cifrele sale, structura este absolut impresionantă: suprafaţă de 800 de metri, iar cele 50 de mii de componente au fost aduse în 12 tiruri de câte 20 de tone. Scena are aproximativ 250 tone, fără echipamente şi 18 metri înălţime, depăşind un bloc cu patru etaje, iar tavanul poate susţine 60 de tone, de trei ori mai mult decât pe o scenă obişnuită de aluminiu.

Un ecran LED curbat, acţionat de 12 motoare, maschează orchestra festivalului în funcţie de momentul scenic, iar instalaţia de sunet are un power handling de 100.000 de watt.



Festivalul se desfăşoară într-un perimetru de 9.000 m2, în decorul istoric al Pieţei Sfatului din Braşov.



Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2009. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzică organizat în România şi, în mod tradiţional, la Braşov. De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amalia Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow şi mulţi alţii.



Prin calitatea actelor artistice prezentate, "Cerbul de Aur" este nu doar un brand de prestigiu al TVR, ci şi unul naţional, spectacolele organizate în cadrul festivalului adunând de un număr impresionant de spectatori şi telespectatori din întreaga ţară, susţin organizatorii.