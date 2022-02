Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Beijing 2022 va fi transmisă în direct la TVR

Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Beijing va fi transmisă, duminică, de la ora 14.00, în direct de TVR 1. Programul ultimei zile mai include transmisiuni de bob şi hochei la TVR 1, dar şi gale de patinaj la TVR 2, conform news.ro.

După 19 zile de întreceri la 15 sporturi, cea de-a doua ediţie a Jocurilor Olimpice, desfăşurată sub semnul pandemiei de COVID-19, a ajuns la final.

China, care a scris istorie în aceste zile, Beijing fiind primul oraş care a găzduit atât Jocuri Olimpice de vară, cât şi de iarnă, va transmite torţa Italiei.

Peste 4 ani, cea mai importantă competiţie a lumii se va întoarce în Europa. În timpul ceremoniei de închidere a JO, primarii oraşelor gazdă, Milano şi Cortina D'Ampezzo, vor primi steagul olimpic.

Telespectatorii TVR 1 vor putea urmări ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Beijing 2022 în direct la TVR 1, începând cu ora 14.00. Comentează Monica Bucur şi Cristian Mîndru.

Ca şi festivitatea de deschidere, ceremonia de închidere va avea loc pe Stadionul Naţional din Beijing, celebrul Cuib de Pasăre, care a găzduit şi întreceri la Jocurile Olimpice de vară din 2008.

Ceremonia de închidere va purta semnătura lui Zhang Yimou, care a regizat festivităţile de la Beijing 2008, dar şi pe 4 februarie 2022. Deşi numărul spectatorilor va fi mic, atmosfera va fi însufleţită de reprezentanţii celor 91 de comitete olimpice naţionale participante la Beijing 2022.

„Ca de obicei, desfăşurătorul spectacolelor artistice este secret, dar punerea în scenă va avea loc sub semnul celor 3 S - Simplu, Sigur, Splendid, al Noului An Chinezesc şi evident sub motto-ul Mai repede, mai sus, mai puternic - împreună!. Va fi un spectacol regizat de o personalitate a lumii artistice nominalizată la Oscar, iar rezultatul nu poate fi decât specatculos”, asigură jurnalista Monica Bucur.

Programul zilei

La TVR 1, transmisiuni directe de bob şi hochei, dar şi ceremonia de închidere a JO:

03.30 - 04.30 - Bob 4 persoane, manşa 3 - cu participarea sportivilor români Mihai Tentea, Ciprian Daroczi, Raul Dobre şi Cristian Radu

Comentator: Vlad Bucurescu

Transmisiune directă

05.20 – 06.10 - Bob 4 persoane, manşa 4 - cu participarea sportivilor români Mihai Tentea, Ciprian Daroczi, Raul Dobre şi Cristian Radu

Comentator: Vlad Bucurescu

Transmisiune directă

06.10 – 08.40 – Hochei, Finala (M)

Comentator: Emil Hossu-Longin

Transmisiune directă

14.00 – 16.30 – Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Beijing 2022

Comentatori: Monica Bucur, Cristian Mîndru

Transmisiune directă

La TVR 2, vedem în direct, gala de patinaj artistic:

06.00 – 07.05 – Gala patinaj artistic – partea I

Comentatori: Monica Bucur şi Marius Negrea

Transmisiune directă

07.25 – 08.30 – Gala patinaj artistic – partea a II-a

Comentatori: Monica Bucur şi Marius Negrea

Transmisiune directă

19.10 – 20.30 – Jocurile Olimpice Beijing 2022 - Înregistrări din cursul zilei