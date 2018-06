Cerere OFICIALĂ din Parlament, de la un fost ministru: 'Klaus Iohannis să intre în grevă prezidențială, statul român să nu fie complet luat ostatic de borfași'

Deputatul USR Cristian Ghinea a declarat, marți la RFI, că președintele Klaus Iohannis are obligația morală de a nu semna decretul de revocare a șefei DNA, sfătuindu-l de șeful statului să intre într-o grevă prezidențială, pentru ca statul român să nu fie "complet luat ostatic de către borfaşi", scrie Mediafax.

"Preşedintele Klaus Iohannis trebuie să ceară clarificări. Este o situaţie obscură, cea cu judecătorul constituţional care şi-a terminat mandatul, care are de facto două mandate, împotriva Constituţiei pe care ar trebui să o apere. Preşedintele Iohannis trebuie să aştepte o decizie de la Comisia de la Veneţia şi cred că are obligaţia morală de a nu semna el însuşi un asemenea decret. Eu am dat un sfat: ar trebui să ne uităm la istoria noastră, unde avem exemple eroice de rezistenţă în faţa unor guverne imorale şi ilegitime, mă refer la greva regală. O grevă prezidenţială este ceea ce avem nevoie "acum, pentru ca preşedintele Iohannis să reprezinte garanţia morală că statul român nu este complet luat ostatic de către borfaşi", a afirmat deputatul USR Cristian Ghinea, marți la RFI.

Întrebat dacă, prin această grevă prezidențială, Iohannis nu ar încălca Constituţia, Cristian Ghinea a spus: "Asta ar însemna, legal vorbind, că preşedintele refuză să pună în aplicare o decizie care trece dincolo de a-i stabili nişte limite. Deciziile CCR ar trebui să stabilească nişte limite în care actorii politici se pot mişca. Această decizie a CCR îi impune preşedintelui să facă ceva. Eu nu spun că preşedintele trebuie să încalce Constituţia, spun că preşedintele poate refuza moral această obligaţie care transcende Constituţia. Pur şi simplu, nu face nimic, ăsta este sfatul pe care i-l dau şi dacă PSD chiar are curaj să dea ochii cu poporul român, mergem la referendumul de suspendare".

Referitor la scenariul care circulă în spațiul public potrivit căruia preşedintele va fi suspendat, iar ca intermar ar veni şeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care să o revoce pe Laura Codruţa Kovesi, după care Iohannis să fie repus în funcţie, fără să se ajungă la un referendum, Ghinea a replicat: "Am auzit această variantă, dar Constituţia nu o permite. Constituţia spune că un preşedinte odată suspendat, mergem la referendum. Este şi Constituţia şi o decizie a CCR".

Președintele USR Dan Barna a declarat, referitor la gestul obscen făcut de deputatul Cristian Ghinea, în plenul de luni al Camerei Deputaților, unde au fost adoptate modificările Codului de procedură penală, că și-a cerut scuze pentru colegul său, dar că PSD-ALDE face astfel de gesturi cu români în fiecare zi.

După intervenția în plenul Camerei Deputaților, în timp ce pleca de la tribună, deputatul Cristian Ghinea a arătat degetul colegilor din grupul PSD. Acesta a fost huiduit de deputații PSD și ALDE.

Ulterior, deputatul ALDE Varujan Vosganian a solicitat drept la replică și a cerut ca membrii comisie de disciplină să îl sancționeze pe parlamentarul USR. "Eu vă previn că nu mai vin în Camera Deputaților dacă se vine cu astfel de gesturi. Nu mai trebuie să tolerăm așa ceva, nu mai trebuie să jigniți în numele unei așa-zise libertăți de expresie", a afirmat de la tribuna Camerei Deputaților, parlamentarul ALDE Varujan Vosganian.

"În numele partidului ne asumăm și îmi cer scuze pentru gestul colegului meu:, a urmat imediat replica deputatului USR, Ion Stelian, de la tribuna sălii plenului.