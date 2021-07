Reluarea călătoriilor cu avionul a dat naştere unui impuls neaşteptat pe o anumită piaţă, cererea pentru vopseaua de avioane a explodat pe măsură ce producţia de noi avioane creşte, iar unele avioane mai vechi care au stat nefolosite îşi schimbă operatorii, transmite Bloomberg.

La compania olandeză Akzo Nobel NV, cel mai mare furnizor mondial de soluţii pentru acoperirea avioanelor, vânzările au ajuns la nivelul de dinaintea pandemiei în cursul celui de al doilea trimestru. "Asta a fost o surpriză şi pentru noi. Ne aşteptam ca acest lucru să se întâmple abia în 2023", a declarat directorul general Thierry Vanlancker, potrivit agerpres.ro.

Există două motive care stau la baza acestei cereri. Constructorii de avioane Airbus SE şi Boeing Co. au majorat producţia, iar livrările de noi avioane au crescut cu 70%, până la 453 de aparate în prima jumătate a acestui an. Pe de altă parte, schimbarea proprietarului avioanelor a jucat şi ea un rol important, de fiecare dată când un avion este preluat de un nou operator el trebuie revopsit. Chiar dacă numărul companiilor aeriene care au dat faliment a scăzut semnificativ în acest an, comparativ cu anul trecut, noi companii aeriene sunt în continuare înfiinţate, susţine firma de consultanţă IBA. Noile firme preiau avioane de la companiile care sunt în insolvenţă, au dificultăţi sau pur şi simplu îşi reduc flotele.

Chiar şi mari jucători precum Delta Air Lines Inc. au început să caute avioane folosite. Luna aceasta compania aeriană americană a adăugat la flota sa aproape 30 de avioane Boeing 737-900, care anterior au aparţinut companiei PT Lion Mentari Lion Airlines din Indonezia. De asemenea, compania americană a închiriat şapte aparate Airbus A350-900 de la compania Latam Airlines Group din Chile, care este în insolvenţă.

Potrivit datelor IBA, de la începutul anului companiile aeriene din întreaga lume au returnat firmelor care se ocupă cu închirierea de avioane aproximativ 790 de aparate, însă în paralel companiile de leasing aerian au plasat către companiile aeriene 609 de avioane noi sau folosite.

În aceste condiţii, şi rivalul Akzo Nobel, firma americană PPG Industries Inc. a raportat o creştere a vânzărilor în trimestrul al doilea către industria aerospaţială. PPG Industries se aşteaptă ca vânzările sale să continue să crească pe măsură ce călătoriile cu avionul îşi vor reveni în a doua jumătate a anului.

Soluţiile oferite de firma olandeză Akzo pentru acoperirea interiorului şi exteriorului avioanelor sunt solicitate indiferent de câte ori un avion îşi schimbă proprietarul. Directorul general Thierry Vanlancker spune că cererea de vopsea pentru avioanele folosite a revenit "destul de rapid", la fel ca şi cererea de vopsea pentru noile avioane precum şi pentru modernizarea interioarelor avioanelor.

CEO-ul a dezvăluit că în cazul anumitor avioane Akzo a profitat de două ori. Prima dată aceste avioane au fost vopsite în alb, iar ulterior le-au fost adăugate culorile şi simbolurile specifice companiilor aeriene. Aşa numitele avioane albe, noile aparate care au fost construite dar nu au ajuns încă la un client final, constituiau o raritate până la finele lui 2019, când scandalul avioanelor Boeing 737 Max a condus la blocarea la sol a tuturor aparatelor de acest tip în anul care a urmat. Înainte de acest scandal, atât Boeing cât şi Airbus, cei mai importanţi constructori mondiali de avioane, aveau probleme în a ţine pasul cu cererea de avioane de pasageri.