Cernigov, înconjurat de forțele ruse. Primar: 'Orașul este în cenușă. Evacuarea civililor este imposibilă' / VIDEO

Oraşul ucrainean Cernigov, la aproximativ 120 km nord-est de Kiev, este înconjurat de forţele ruse şi este practic imposibil să se evacueze masiv civilii şi răniţii, a avertizat sâmbătă primarul oraşului, Vladislav Atroşenko, relatează AFP.

Potrivit primarului, care s-a adresat online pe Centrul Media din Ucraina, un pod care ducea spre Kiev a fost distrus de forţele ruse, în timp ce un alt pod pietonal, aflat sub foc constant, s-ar putea prăbuşi, împiedicând înfiinţarea de coridoare umanitare pentru evacuarea civililor.

''Oraşul este în cenuşă'', a spus Atroşenko, precizând că autorităţile locale se străduiesc să scoată răniţii grav pentru a putea fi operaţi.



Potrivit primarului, este vorba de 44 de persoane, militari şi civili, între care trei copii. El a mai spus că peste 200 de civili au fost ucişi şi că în oraş mai sunt aproximativ 120.000 de locuitori, faţă de peste 280.000 înainte de invazia rusă a Ucrainei, la 24 februarie.

Mayor of Chernihiv Vladislav Atroshenko showed what the invaders did to the city.



"We are in a war zone. It is extremely dangerous here" pic.twitter.com/sOVRKURO0w