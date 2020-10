CERT-RO organizează pe 22 octombrie conferinţa certCON10

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) organizează pe 22 octombrie, online, cea de-a X-a ediţie a conferinţei anuale internaţionale "The New Global Challenges in Cyber Security" (certCON10).

Conferinţa va aborda subiecte de interes din domeniul securităţii cibernetice, precum: 5G Toolbox, certificare şi standardizare, educaţie, conştientizare şi psihologie în cybersecurity, e-Governance & femei în cyber, incidente şi măsuri de securitate, revizuirea Directivei NIS, tehnologii emergente, IoT, Blockchain etc."certCON va oferi prilejul experţilor români şi străini din mediul public şi cel privat să împărtăşească din experienţa acumulată în domeniul securităţii cibernetice şi, deopotrivă, să schimbe idei şi bune practici într-un cadru prietenos şi profesional. Participanţii la certCON 10 vor beneficia de informaţii actualizate despre cele mai noi provocări din domeniul securităţii cibernetice, tendinţe viitoare, precum şi soluţii sau tehnologii de actualitate", se menţionează într-un comunicat al CERT-RO.În fiecare an, conferinţa CERT-RO reuneşte sute de experţi în securitate cibernetică, oficiali guvernamentali şi factori de decizie politică, precum şi reprezentanţi ai companiilor private din diferite domenii şi industrii, ONG-uri şi reprezentanţi ai mediului academic, oferind un spaţiu generos de dezbateri şi prezentări referitoare la probleme tehnice şi legislative din sfera securităţii cibernetice în spaţiul românesc, european şi internaţional.