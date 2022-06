Cesc Fabregas şi-a anunţat oficial plecarea de la AS Monaco

Jucătorul spaniol anunţase că nu-şi va mai prelungi cariera la clubul din Principat, iar clubul a anunţat într-un comunicat plecarea campionului mondial cu echipa Spaniei din 2010.Fabregas, în vârstă de 35 de ani, care a sosit la Monaco în 2019, a disputat 67 de meciuri sub culorile clubului monegasc şi a înscris patru goluri.Fostul internaţional spaniol a afirmat, însă, că nu doreşte să agaţe ghetele în cui deocamdată. "Vreau să continui să joc. Sunt recunoscător pentru cariera pe care am avut-o, dar nu am impresia că s-a terminat. Vreau doar să profit de fotbalul meu şi să continui să fiu competitiv la un anumit nivel", a adăugat jucătorul iberic, care a disputat aproape 900 de meciuri în fotbalul de elită, în 19 ani de carieră, în care a cucerit "practic totul".Cesc Fabregas s-a format la academia clubului FC Barcelona, însă şi-a făcut debutul ca profesionist în Anglia, la Arsenal Londra, echipă pentru care a evoluat din 2003 şi până în 2011, când a revenit la gruparea catalană. Între 2014 şi 2019, mijlocaşul a jucat din nou în Premier League, la Chelsea Londra, înainte de a semna cu AS Monaco.Fabregas a îmbrăcat de 110 ori tricoul selecţionatei Spaniei, alături de care a cucerit titlul mondial în 2010, precum şi două titluri de campion european, în 2008 şi 2012.