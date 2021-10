CFA estimează că impactul economic al coronavirusului va dura până în trimestrul IV 2022 și economia va creşte cu 6,6%

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a scăzut în septembrie 2021 cu 16,4 puncte comparativ cu luna anterioară, mai mult de jumătate dintre analişti anticipând că impactul economic al coronavirusului va dura până în ultimul trimestru din 2022, conform unui comunicat remis, marţi, AGERPRES.

"Pe fondul prudenţei generate de intrarea în valul 4 al pandemiei, indicatorul de încredere macroeconomică a scăzut puternic în luna septembrie. Consistente cu această evoluţie sunt şi anticipaţiile de decelerare a economiei. De asemenea, în contextul creşterii substanţiale a ratei inflaţiei, anticipaţiile inflaţioniste pentru un orizont de 12 luni s-au majorat", a afirmat Adrian Codirlaşu, vicepreşedinte al Asociaţiei CFA România.

Potrivit acestuia, Indicatorul de Încredere Macroeconomică al CFA s-a redus cu 16,4 puncte comparativ cu luna anterioară, la valoarea de 57,2 puncte, (faţă de aceeaşi lună a anului precedent, indicatorul a crescut cu 22,9 puncte). Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni a înregistrat o valoare medie de 5,01%.În ceea ce priveşte cursul de schimb euro/leu, peste 93% dintre participanţii la sondaj prevăd o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9985 lei/euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0547 lei pentru un euro. Cea mai mică valoare estimată a cursului euro/leu pentru un orizont de 12 luni este 4,9400 lei/euro.Conform sondajului, cea mai mare parte a participanţilor (55%) estimează că impactul economic al coronavirusului va dura până în trimestrul IV al anului 2022, iar valoarea medie a anticipaţiilor privind deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2021 este de 7,1%.De asemenea, estimările privind evoluţia, în termeni reali a PIB în anul 2021, indică o medie plus 6,6%, datoria publică ca procent din PIB fiind preconizată, într-un orizont de 12 luni, la aproximativ 54,1%."În contextul atenţiei sporite a autorităţilor europene cu privire la protecţia mediului înconjurător, atenţie concretizată în reglementări cu privire la luarea în considerare a factorilor ESG (factorii de mediu, sociali şi de guvernanţă) de către instituţiile financiare, au fost introduse în sondaj întrebări cu privire la conştientizarea de către instituţiile financiare a acestor reglementări, pregătirea instituţiilor financiare pentru asigurarea respectării noilor reglementări, precum şi suportul oferit clienţilor pentru asigurarea respectării lor", se menţionează în comunicat.Conform răspunsurilor participanţilor, principalul impediment în implementarea factorilor ESG este insuficienţa informaţiilor, urmat de lipsa expertizei în acest domeniu.Sondajul este realizat lunar de Asociaţia CFA România, de peste 10 ani, şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni, iar participanţii sunt membri ai Asociaţiei CFA România şi candidaţii pentru nivelurile II şi III ale examenului CFA.Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între zero (lipsa încrederii) şi 100 (încredere deplină în economia românească) şi este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la condiţiile curente - referitoare la mediul de afaceri şi piaţa muncii; anticipaţiile pentru un orizont de timp de un an pentru mediul de afaceri, piaţa muncii, evoluţia venitului personal la nivel de economie şi evoluţia averii personale la nivel de economie.Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează şi anticipaţiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflaţiei, ratele de dobândă, cursul de schimb euro/leu, indicele bursier BET şi condiţiile macroeconomice globale.CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrata de CFA Institute (USA). Asociaţia CFA România este una dintre cele peste 160 de societăţi membre ale CFA Institute, şi are misiunea de a promova interesele specialiştilor în investiţii şi de a menţine standarde ridicate de integritate şi excelenţă profesională.În prezent, Asociaţia CFA România are peste 250 de membri, deţinători ai titlului de Chartered Financial Analyst. Comunitatea CFA mai cuprinde şi aproximativ 250 de candidaţi la unul din nivelurile de examinare.