CFR Cluj cere Comisiei de Disciplină sancţionarea FCSB din cauza atacurilor lui Gigi Becali la adresa clubului ardelean

Clubul CFR Cluj a solicitat Comisiei de Disciplină a FRF sancţionarea FCSB ca urmare a atacurilor la adresa grupării ardelene, în special pentru declaraţii ale lui Gigi Becali şi deoarece acesta l-a contactat pe Dan Petrescu în ziua meciului direct dintre cele două echipe, lucru interzis de regulament. Printre printre sancţiunile prevăzute de regulament pentru abaterile imputate de CFR Cluj se numără şi depunctarea, informează digisport.ro.

Articolul 52, punctul 5, al Regulamentului Disciplinar, referitor la “Comportarea jignitoare, calomnioasă şi declaraţii care afectează imaginea fotbalului” prevede că astfel de abateri ar putea duce până la suspendări între şase şi 12 luni pentru oficiali şi penalităţi sportive de la 5.000 la 300.000 de lei. De asemenea, se menţionează că gruparea de care aparţine persoana care a săvârşit abaterile va fi sancţionată cu scăderea a trei puncte.

Gigi Becali a confirmat la Digi Sport existenţa unui astfel de demers al clujenilor, el menţionând însă că nu crede că se va ajunge la depunctare. “Te aştepţi la orice de la ei. Periculos este că ei gândesc aşa ceva. Nu se poate să aibă finalitate, pentru că nu a existat în Europa sau în lume ca pentru o declaraţie o echipă să fie depunctată. Ce am spus eu? Am spus că în anul centenarului trebuie să mă lupt ca să nu câştige ungurii titlul. E o jignire că am spus că sunt unguri? Le e ruşine că sunt unguri? Care demnitate? Cu ce am atins? Ei invocă că de ce l-am contactat pe Dan Petrescu înaintea meciului. L-am contactat. Bine, dacă nu mai avem voie să vorbim cu lumea… Asta nu se va permite niciodată în România, adică ei au făcut ce au făcut, aşa ceva nu se va permite niciodată, e un joc periculos pe care îl face CFR Cluj. La depunctare mă refer”, a spus Becali.

El a subliniat faptul că nu demult conducătorul clubului CFR Cluj, Iuliu Mureşan, spunea că nu îl deranjează declaraţiile lui Becali. “Dacă se întâmplă aşa ceva (n.r. – depunctarea) o să vezi trei milioane de români în stradă. Aşa ceva nu se va permite. Nu are cum să se întâmple aşa ceva că nu e normal”, a adăugat Becali.

După alegerile pentru postul de preşedinte al FRF, câştigate, miercuri, de Răzvan Burleanu, Gigi Becali s-a declarat debusolat şi a menţionat că s-a retras din fotbal, nefiind de acord să fie condus de Burleanu. Becali a precizat că nepotul său Vasile Geambazi este cel care preia “activitatea de fotbal a familiei”.

Joi seară, Becali a explicat la Digi Sport că nu are nicio acţiune la FCSB, club care este finanţat de câţiva ani de familia Geambazi. “Eu n-am nicio acţiune în primul rând. Acţiunile nu sunt ale mele. Geambazi finanţează clubul de vreo 3-4 ani numai el, eu n-am mai dat niciun ban la club”, a spus Gigi Becali.

Printre declaraţiile lui Gigi Becali pentru care CFR Cluj vrea sancţionarea FCSB se numără următoarele: "Cu CFR... Păi cu CFR să se dea lumea la o parte, că e Dan Petrescu acolo! El înjură pe toată lumea de familie pe acolo! Când nu primeşte penalti la mişto, zice că a venit în România pentru că el e mare:

Becali a făcut aceste declaraţii cu câteva zile înainte ca, la 18 martie, CFR Cluj şi FCSB să remizeze, scor 1-1, în etapa a doua a play-off-ului Ligii I.