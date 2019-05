CGMB a aprobat achiziționarea a 40 de locuințe sociale, pentru familiile evacuate

Primarul Zero si-a demonstrat încă o dată incompetența, nefiind capabil să acorde fonduri pentru achiziționarea de locuinte pentru cetățenii cu probleme sociale din sectorul 5. După cum am mai prezentat, în loc să folosească banii sectorului pentru adevăratele probleme ce necesită rezolvare imediată, Florea cheltuie milioane de euro pe petreceri și pe evenimente la care obligă elevii sau angajații primăriei să participe.

La inițiativa PNL Sector 5, Consiliul Local al Sectorului 5 si astazi Consiliul General al Municipiului București a aprobat achiziționarea a 40 de locuințe care vor fi folosite pentru familiile cu probleme sociale. Ele vor fi închiriate persoanelor care au fost evacuate, care au ramas fara apartamente in urma incendiilor sau calamitatilor naturale sau vor fi evacuate din locuințele retrocedate. În această hotărâre s-a ținut cont de starea precară a locuitorilor din aceste imobile.

Proiectul de hotărâre CGMB, privind împuternicirea Consiliului Local Sector 5 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București 40 de apartamente cu destinația de locuințe sociale, a fost votat de aleșii generali PNL în colaborare cu aleșii generali USR. Am susținut un amendament depus de colegul Matei Tugui pentru a mă asigura că cetățenii vor primi apartamentele în cel mai scurt timp si la preturi normale. Cele 40 de apartamente vor fi declarate ca bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului București și vor avea destinația de locuințe sociale, în administrarea Consiliului Local Sector 5. Prin votul de azi, CGMB dovedește inca o data că nu are încredere în capacitățile de administrare locală a Primarului Zero, acesta nefiind capabil să rezolve situația și să ofere adăpost foștilor chiriași ai locuințelor retrocedate.

De asemenea, Florea trebuie să prezinte toate datele referitoare la achiziția apartamentelor pentru a beneficia de aprobarea finala a Consiliului General.

La nivelul Capitalei, în martie 2019, erau înregistrate 14.122 de cereri de locuințe sociale, din care 1.442 reprezintă familii evacuate. Îi cer ferm Primarului Zero să administreze responsabil sectorul 5 și să nu mai folosească bugetul după bunul său plac, ci în interesul locuitorilor sectorului 5. Incompetența sa riscă să lase fără locuință familii întregi.

Cristian Marian Olteanu, Președinte PNL Sector 5