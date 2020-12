Charles Michel, despre negocierile post-Brexit: UE nu se va pierde cu firea

Charles Michel, preşedintele Consiliului European, a declarat că Uniunea Europeană nu se va pierde cu firea având în vedere că discuţiile cu Marea Britanie privind un acord comercial post-Brexit sunt aproape de apogeu, relatează BBC potrivit Agerpres.

El a declarat pentru France Inter Radio că UE îşi doreşte un acord bun care să respecte integritatea pieţei sale unice.

Michel a salutat decizia celor două părţi implicate în negocieri de a continua discuţiile după termenul limită, care era duminică.

„Trebuie să facem tot ce putem pentru ca un acord să fie posibil. Trebuie să susţinem un acord bun”, a declarat el.

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, şi prim-ministrul britanic Boris Johnson au transmis duminică, după o convorbire avută la prânz, că discuţiile între cele două părţi privind acordul comercial post-Brexit vor continua.

„Am avut o discuţie telefonică utilă astăzi. Am discutat principalele subiecte nerezolvate. Echipele noastre de negociere au lucrat fără oprire în ultimele zile. Şi, în ciuda epuizării, după aproximativ un an de negocieri, în ciuda faptului că termenele limită au fost depăşite de multe ori, credem că este responsabil la acest moment să facem eforturi suplimentare. Am mandatat în consecinţă negociatorii noştri să continue discuţiile şi să vadă dacă un acord, chiar şi în acest stadiu, poate fi atins”, a fost transmis într-un comunicat comun.