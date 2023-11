China ar putea face jocurile în Orientul Mijlociu - Preşedintele iranian va efectua duminică o vizită în Arabia Saudită

Conform presei iraniene, preşedintele Ebrahim Raisi urmează să efectueze duminică o vizită în Arabia Saudită.

Aceea ar fi prima astfel de vizită a unui şef de stat iranian, după ce un acord mediat de China în luna martie a pus capăt unor ani întregi de ostilitate între fostele state rivale regionale. Guvernele de la Teheran şi Riad sprijină facţiuni opuse în mai multe conflicte din Orientul Mijlociu.

Arabia Saudită și Iranul sunt dușmani tradiționali în zonă însă intervenția Chienei care vrea să-și promoveze interesele economice și noul conflict din gaza au apropiat teocrația iraniană de dinastia wahabită.

Vizita preşedintelui Raisi în Arabia Saudită ar fi o premieră după ce cele două ţări şi-au reînnoit relaţiile diplomatice în martie, după şapte ani, sub egida Chinei.



Summitul are loc la iniţativa Organizaţiei pentru Cooperare Islamică (OCI), un grup de 57 de ţări cu sediul în oraşul saudit Jeddah. Acest summit va avea loc la o zi după o întâlnire de urgenţă a liderilor Ligii Arabe pe tema războiului, tot la Riad.



"Preşedintele Raisi va fi prezent la summitul OCI de la Riad", a declarat pentru AFP o sursă familiarizată cu subiectul, sub protecţia anonimatului.



Organizaţia pentru Cooperare Islamică a denunţat în repetate rânduri bombardamentele israeliene în Fâşia Gaza, sub controlul Hamas, pe care Israelul a jurat să îl "anihileze" ca răspuns la atacul sângeros comis de mişcarea islamistă palestiniană pe teritoriul său pe 7 octombrie.



Preşedintele iranian Ebrahim Raisi şi Mohammed bin Salman, prinţul moştenitor şi conducător de facto al Arabiei Saudite, au avut o conversaţie telefonică pe 12 octombrie. Cei doi lideri şi-au oferit sprijinul cauzei palestiniene şi, potrivit agenţiei oficiale iraniene IRNA, au discutat despre "necesitatea de a se pune capăt crimelor de război împotriva Palestinei".



Nici Iranul, nici Arabia Saudită nu recunosc Israelul.



Înainte de război, Riad era angajat în discuţii cu Statele Unite pentru o posibilă normalizare a relaţiilor sale cu Israelul. Dar discuţiile au fost suspendate, a declarat un oficial saudit pentru AFP la mijlocul lunii octombrie.



La rândul său, Iranul este un aliat apropiat al Hamas.