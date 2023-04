China dezvoltă un cablu subacvatic din fibră optică pentru internet de 500 de milioane de dolari, rivalizând cu un proiect susţinut de SUA

Firmele de telecomunicaţii deţinute de statul chinez dezvoltă o reţea subacvatică de cabluri din fibră optică pentru internet, în valoare de 500 de milioane de dolari, care ar lega Asia, Orientul Mijlociu şi Europa, pentru a rivaliza cu un proiect similar susţinut de SUA, au declarat patru persoane implicate în acest proiect, transmite Reuters.

Planul este un semn că un război tehnologic din ce în ce mai intens între Beijing şi Washington riscă să rupă internetul.

Cei trei operatori principali din China, China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited şi China United Network Communications Group Co Ltd(China Unicom), elaborează una dintre cele mai avansate şi de anvergură reţele de cablu submarin din lume, potrivit celor patru surse, care au cunoştinţe directe despre acest plan.

Cunoscut sub numele de EMA (Europa-Orientul Mijlociu-Asia), cablul propus va lega Hong Kong de provincia insulară chineză Hainan, înainte de a se îndrepta spre Singapore, Pakistan, Arabia Saudită, Egipt şi Franţa, au spus cele patru persoane.

Sursele au cerut să nu fie numite pentru că nu au voie să discute despre potenţiale secrete comerciale.

Cablul, care ar costa aproximativ 500 de milioane de dolari pentru a fi finalizat, va fi fabricat şi instalat de HMN Technologies Co Ltd din China, o firmă de cablu cu creştere rapidă, a cărei companie precedentă era deţinută în majoritate de gigantul chinez de telecomunicaţii Huawei Technologies Co Ltd, au spus oamenii.

Ei au spus că HMN Tech, care este deţinută în majoritate de Hengtong Optic-Electric Co Ltd, listată la Shanghai, va primi subvenţii de la statul chinez pentru a construi cablul.

China Mobile, China Telecom, China Unicom, HMN Tech şi Hengtong nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Ministerul chinez de Externe a declarat într-un comunicat pentru Reuters că ”a încurajat întotdeauna întreprinderile chineze să efectueze investiţii şi cooperare străină”, fără a comenta direct proiectul pentru cablul EMA.

Vestea despre cablul planificat vine în urma unui articol al Reuters de luna trecut, care a dezvăluit modul în care guvernul SUA, îngrijorat de interceptarea datelor de pe internet de către Beijing, a zădărnicit cu succes o serie de proiecte de cablu submarin chineze în străinătate, în ultimii patru ani.

Washingtonul a blocat, de asemenea, licenţele pentru cablurile submarine private planificate, care ar fi conectat Statele Unite ale Americii de teritoriul chinez Hong Kong, inclusiv proiecte conduse de Google LLC, Meta Platforms, Inc şi Amazon.com Inc.

Cablurile submarine transportă peste 95% din tot traficul internaţional de internet. Aceste cabluri de mare viteză au fost deţinute de zeci de ani de grupuri de companii de telecomunicaţii şi tehnologie care îşi unesc resursele pentru a construi aceste reţele vaste, astfel încât datele să poată circula fără probleme în întreaga lume.

Dar aceste cabluri, care sunt vulnerabile la spionaj şi sabotaj, au devenit arme de influenţă într-o competiţie în creştere între Statele Unite şi China.

Superputerile se luptă pentru a domina tehnologiile avansate care ar putea determina supremaţia economică şi militară în deceniile următoare.

Proiectul EMA, condus de China, este destinat să rivalizeze direct cu un alt cablu construit în prezent de firma americană SubCom LLC, numit SeaMeWe-6 (Asia de Sud-Est-Orientul Mijlociu-Vest Europa-6), care va conecta şi Singapore de Franţa, prin Pakistan, Arabia Saudită, Egipt şi alte o jumătate de duzină de ţări de-a lungul rutei.

Consorţiul pentru cablul SeaMeWe-6 – care includea iniţial China Mobile, China Telecom, China Unicom şi operatori de telecomunicaţii din alte câteva ţări – a ales iniţial HMN Tech pentru a construi acel cablu.

Dar o campanie de presiune de succes a guvernului american a inversat contractul către SubCom anul trecut, a informat Reuters în martie.

Campanuia din SUA a inclus acordarea de milioane de dolari sub formă de subvenţii de infiinţare acordate firmelor străine de telecomunicaţii, în schimbul alegerii SubCom în locul HMN Tech.

De asemenea, Departamentul pentru Comerţ al SUA a sancţionat HMN Tech în decembrie 2021, susţinând că compania intenţionează să achiziţioneze tehnologie americană pentru a ajuta la modernizarea Armatei Populare de Eliberare a Chinei.

Această mişcare a subminat viabilitatea proiectului, făcând imposibil pentru proprietarii unui cablu construit de HMN să vândă lăţime de bandă firmelor de tehnologie din SUA, de obicei cei mai mari clienţi ai lor.

China Telecom şi China Mobile s-au retras din proiect după ce SubCom a câştigat contractul anul trecut şi, împreună cu China Unicom, au început să planifice cablul EMA, au spus cele patru persoane implicate.

Este aşteaptat că cele trei firme de telecomunicaţii chineze deţinute de stat vor controla mai mult de jumătate din noua reţea, dar să încheie şi acorduri cu parteneri străini, au spus sursele.

Operatorii chinezi au semnat anul acesta memorandumuri de înţelegere separate cu patru companii de telecomunicaţii, au spus sursele: Orange SA din Franţa, Pakistan Telecommunication Company Ltd (PTCL), Telecom Egypt şi Zain Saudi Arabia, o unitate a companiei kuweitiane Mobile Telecommunications Company K.S.C.P.

Companiile chineze au purtat discuţii şi cu Singapore Telecommunications Limited, o firmă controlată de stat cunoscută în mod obişnuit ca Singtel, în timp ce alte ţări din Asia, Africa şi Orientul Mijlociu sunt abordate să se alăture consorţiului, au spus persoanele implicate.

Orange a refuzat să comenteze. Singtel, PTCL, Telecom Egypt şi Zain nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Firma americană de cablu SubCom a refuzat să comenteze cu privire la cablul rival.

Departamentul de Justiţie, care supraveghează un grup operativ interagenţii pentru a proteja reţelele de telecomunicaţii din SUA de spionaj şi atacuri cibernetice, a refuzat să comenteze despre cablul EMA.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că SUA susţin un internet gratuit, deschis şi securizat.

Ţările ar trebui să acorde prioritate securităţii şi confidenţialităţii ”excluzând complet furnizorii de neîncredere” din reţelele wireless, cablurile terestre şi submarine, sateliţii, serviciile cloud şi centrele de date, a spus purtătorul de cuvânt, fără a menţiona HMN Tech sau China.

Departamentul de Stat nu a răspuns la întrebările dacă va organiza o campanie pentru a convinge operatorii de telecomunicaţii străini să nu participe la proiectul de cablu EMA.

Ministerul chinez de Externe a declarat în că se opune ”încălcării regulilor internaţionale stabilite” de către Statele Unite în ceea ce priveşte cooperarea prin cablu submarin.

”SUA ar trebui să înceteze să mai fabrice şi să răspândească zvonuri despre aşa-numitele „activităţi de supraveghere a datelor” şi să înceteze defăimarea şi defăimarea companiilor chineze”, se arată în comunicat.

Împărţirea lumii

Proiectele mari de cabluri submarine durează de obicei cel puţin trei ani pentru a trece de la concepţie la livrare.

Firmele chineze speră să finalizeze contractele până la sfârşitul anului şi să aibă cablul EMA online până la sfârşitul lui 2025, au spus persoanele implicate.

Cablul ar oferi Chinei câştiguri strategice în lupta cu Statele Unite, a declarat pentru Reuters una dintre persoanele implicate în acord.

În primul rând, ar crea o nouă conexiune super-rapidă între Hong Kong, China şi mare parte din restul lumii, ceva ce Washingtonul vrea să evite.

În al doilea rând, oferă operatorilor de telecomunicaţii susţinuţi de stat din China o acoperire şi o protecţie mai mare în cazul în care aceştia sunt excluşi de la cablurile susţinute de SUA în viitor.

”Este ca şi cum fiecare parte se înarmează cu lăţime de bandă”, a spus un director de telecomunicaţii care lucrează la acord.

Construcţia de cabluri paralele susţinute de SUA şi China între Asia şi Europa este fără precedent, au spus cele patru persoane implicate în proiect. Este un semn timpuriu că infrastructura globală de internet, inclusiv cablurile, centrele de date şi reţelele de telefonie mobilă, ar putea fi divizată în următorul deceniu, au declarat doi analişti de securitate pentru Reuters.

De asemenea, ţările ar putea fi forţate să aleagă între utilizarea echipamentelor de internet aprobate de China sau a reţelelor susţinute de SUA, consolidarea divizărilor din întreaga lume şi realizarea de instrumente care alimentează economia globală, cum ar fi serviciile bancare online şi sistemele prin satelit de poziţionare globală, mai lente şi mai puţin fiabile, a spus Timothy Heath, cercetător în domeniul apărării la RAND Corporation, un institut de cercetări din SUA.

”Se pare că ne îndreptăm pe un drum în care va exista un internet condus de SUA şi un ecosistem de internet condus de China. Cu cât SUA şi chinezii se desprind unul de celălalt în domeniul tehnologiei informaţiei, cu atât devine mai dificil să desfăşoare comerţul global şi funcţiile de bază”, a declarat Heath pentru Reuters.

Antonia Hmaidi, analist la Institutul Mercator pentru Studii Chineze din Berlin, a spus că internetul funcţionează atât de bine deoarece, indiferent unde trebuie să călătorească datele, pot parcurge mai multe rute diferite în timpul necesar pentru a citi acest cuvânt.

Hmaidi a spus că dacă datele trebuie să urmeze rute care sunt aprobate în Washington şi Beijing, atunci va deveni mai uşor pentru Statele Unite şi China să manipuleze şi să spioneze acele date; utilizatorii de internet vor suferi o degradare a serviciului; şi va deveni mai dificil să interacţionezi sau să faci afaceri cu oameni din întreaga lume.

”Atunci, dintr-o dată, întreaga ţesătură a internetului nu funcţionează aşa cum a fost conceput”, a spus Hmaidi.

Bătălia îndoielnică asupra hardware-ului de pe internet oglindeşte conflictul care are loc asupra aplicaţiilor de social media şi a motoarelor de căutare create de firme din SUA şi China.

Statele Unite şi aliaţii săi au interzis utilizarea aplicaţiei de video scurte TikTok deţinută de China, de pe dispozitivele deţinute de guvern, din cauza preocupărilor de securitate naţională.

Numeroase ţări şi-au exprimat îngrijorarea că guvernul chinez va avea acces la datele pe care TikTok le colectează despre utilizatorii săi din întreaga lume.

China, între timp, restricţionează deja site-urile web pe care cetăţenii săi le pot vedea şi blochează aplicaţiile şi reţelele multor giganţi ai tehnologiei occidentale, inclusiv Google, YouTube, Facebook şi Twitter.