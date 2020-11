China respinge criticile Papei Francisc referitoare la felul în care sunt tratați uigurii

Ministerul de Externe chinez a respins marţi criticile papei Francisc cu privire la tratamentul aplicat de China minorităţii musulmane uigure, calificându-le drept neîntemeiate, relatează Reuters, potrivit AGERPRES.

Într-o nouă carte "Let Us Dream: The Path to a Better Future", care urmează să fie publicată în decembrie, papa Francisc a afirmat: "Mă gândesc deseori la popoarele persecutate: rohingya, bieţii uiguri, yazidi". Este pentru prima oară când Suveranul Pontif se referă la uigurii din China ca la o populaţie persecutată, activişti pentru drepturile omului cerându-i papei de ani de zile să facă acest lucru.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Zhao Lijian, a respins caracterizarea făcută de papa Francisc uigurilor.

"Guvernul chinez a protejat întotdeauna drepturile minorităţilor etnice în mod egal", a spus el în cadrul unei conferinţe de presă.

Populaţiile de toate etniile din Xinjiang (nord-vestul Chinei) se bucură de o protecţie deplină a drepturilor lor de subzistenţă, drepturile de dezvoltare şi libertate religioasă, a mai spus Zhao.

"Declaraţiile papei Francisc sunt neîntemeiate", a afirmat el.

Papa Francisc a mai vorbit în trecut despre populaţia rohingya care a fugit din Myanmar şi uciderea yazidi de către gruparea Stat Islamic în Irak, însă este prima dată când Suveranul Pontif face referire la minoritatea musulmană uigură.

Uigurii reprezintă principalul grup etnic din Xinjiang (nord-vestul Chinei). Potrivit organizaţiilor pentru drepturile omului, mai mult de un milion de persoane au fost plasate în această regiune din China în "tabere". Beijingul susţine însă că este vorba despre "centre de formare profesională".