China sare în apărarea Rusiei și acuză NATO: oare nu s-au gândit la consecințe?

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din China, Hua Chunying, apără Rusia și întreabă NATO dacă nu s-a gândit că vor exista și consecințe din cauza faptului că au pus ”la zid o țară puternică”.

„Când SUA au condus cinci valuri de expansiune NATO spre est până la granițele Rusiei s-au gândit vreodată la consecințele punerii la zid a unei țări puternice?”, spune purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării.

"When the U.S. drove five waves of NATO expansion eastward all the way to Russia's doorstep..., did it ever think about the consequences of pushing a big country to the wall?" -- spokesperson pic.twitter.com/UvGUtc2vAJ