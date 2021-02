Chindia Târgovişte a depus memoriu la CCA împotriva arbitrilor

Preşedintele clubului Chindia Târgovişte, Marcel Ghergu, a declarat, marţi, că a depus memoriu la Comisia Centrală a Arbitrilor prin care gruparea s-a arătat nedreptăţită la ultimele partide din Liga I, anunță AGERPRES.

"Suntem total nemulţumiţi de maniera de arbitraj în ultimele trei partide de campionat, când am fost clar dezavantajaţi. Am avut penalty cu CFR, dar nu ni s-a dat. Apoi, cu Botoşani, un aut de-al nostru le-a fost acordat adversarilor, iar de acolo a pornit faza din care a ieşit golul victoriei lor. Cu Gaz Metan, ce să mai zic? A văzut o ţară întreagă că am avut două lovituri de pedeapsă, prima la 0-0, şi degeaba. Ca să nu mai vorbesc de întreaga manieră de arbitraj a lui Ionuţ Coza. De aceea am făcut un memoriu la CCA, pe adresa preşedintelui Kyros Vassaras. Noi ne analizăm echipa, prestaţiile, dar să şi le analizeze şi ei. Până când să plătim doar noi?", a declarat Ghergu, conform unui comunicat al clubului.

Oficialul grupării dâmboviţene a precizat însă că nu intenţionează să retragă echipa din campionat, dar a cerut ca arbitrii care au greşit să nu mai fie delegaţi la meciurile echipei sale.

"Nu ştiu ce se întâmplă. Probabil, eram prea sus. Deranjăm pe cineva? Nu vreau să cred că e o conspiraţie împotriva noastră, aşa cum am simţit-o şi la finalul sezonului trecut. Dacă se întâmplă astfel de lucruri, să nu ne mai mirăm că nu vin investitori la fotbal, că fuge lumea. Dacă se continuă la fel, ne gândim ce măsuri să luăm. Nu, nu ne vom retrage, să se retragă cei care nu respectă regulile jocului, regulamentele. Sau să fie retraşi. I-am respectat prea mult pe arbitrii aceştia, care se cred Dumnezei. De acum nu va mai fi aşa. N-am vrut să zic despre asta, dar au fost situaţii când unii mai arestează o minge, pentru colecţia personală, alţii pleacă cu prosoapele pregătite de noi pentru după meci. Nu contează asta, nu în asta constă nerespectul. Respectaţi-ne pe teren! Nu cerem nimic, doar să fim arbitraţi corect! Se mai fac greşeli şi în alte partide, dar prea multe şi decisive, parcă premeditate, numai împotriva noastră. Probabil că pandemia asta le-a făcut mult rău unor arbitri. Poate e cazul să fie testaţi sau vaccinaţi mai des. Ce se întâmplă îmi aduce aminte de finalul sezonului trecut, când ni se anulau goluri valabile şi pierdeam din penalty-uri inventate. E greu să-l enervezi pe Săndoi, care e un domn! Dar s-au adunat prea multe. E munca lui, a băieţilor, a noastră. Toţi pierdem, bani, locuri, poziţii în clasament. Nu e vorba de play-off, că noi vrem doar să rămânem în Liga 1", a mai spus Ghergu.

După 22 de etape, Chindia Târgovişte ocupă poziţia a 7-a în clasamentul Ligii I, cu 28 de puncte, la egalitate cu urmăritoarele Gaz Metan Mediaş şi UTA Arad.