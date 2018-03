Chipciu: Suntem o echipă muncitoare, cu jucători bunicei şi încercăm să facem lucruri cât mai bune

Mijlocaşul Alexandru Chipciu a declarat, marţi seară, că victoriile cu Israel şi Suedia din meciuri amicale trebuie continuate şi în meciuri oficiale, apreciind că naţionala României este o echipă muncitoare, cu jucători bunicei.

"E bine să pleci de la naţională cu două victorii, dar trebuie să demonstrăm şi în meciurile oficiale. Suntem o echipă muncitoare, cu jucători bunicei şi încercăm să facem lucruri cât mai bune. E o victorie de moral cu Suedia, ne-am luptat cu ei. Situaţia mea la Anderlecht este ok, nu m-am antrenat două luni din cauza unor probleme personale, apoi am revenit, muncesc, dar dintr-un jucător important am devenit unul util. Îmi pare rău că băieţii de la Under-19 au ratat calificarea, dar trebuie să meargă înainte. Cred că ar trebui să fim mai puţin entuziaşti, să fim mai ponderaţi", a declarat Chipciu, potrivit News.ro.

Reprezentativa de seniori a României a învins, marţi seară, cu scorul de 1-0 (0-0), selecţionata Suediei, calificată la Cupa Mondială, într-un meci amical disputat la Craiova. Golul a fost marcat de Dorin Rotariu, în minutul 57, cu un şut din careu, la colţul lung.

Naţionala "under 19" a României a ratat calificarea la Campionatul European, după ce a fost învinsă, marţi, la Ploieşti, cu scorul de 2-1, de echipa similară a Ucrainei, în ultimul meci din grupa 4 a Turului de Elită. România a încheiat jocul cu doi fotbalişti mai puţin.

Tricolorii au deschis scorul prin Olimpiu Moruţan, în minutul 76. Jucătorul român a fost eliminat imediat după marcarea golului, el primind al doilea cartonaş galben.

Pentru Ucraina au înscris Safronov ’84 şi Bondar ‘90+2. În minutul 90+5, din echipa României a fost eliminat şi Robert Neciu, tot pentru cumul de cartonaşe.