Chiricheş la Sassuolo: 'Sper să marchez şi aici'

Vlad Chiricheş a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că avea nevoie de o provocare ca trecerea sa la Sassuolo şi că speră să înscrie şi la această echipă, aşa cum a făcut-o la alte grupări, relatează tuttomercatoweb.com, potrivit news.ro.

“Este o experienţă nouă, aveam nevoie de această provocare şi sunt bucuros că sunt aici. Sunt aici (în Italia) de patru ani şi mă pot adapta la orice. Nu am jucat atunci când mă aşteptam. Sunt aici ca să joc, ca să fac un sezon bun şi sper că va fi un an frumos pentru toţi. Aveam nevoie de o nouă provocare. I-am întrebat pe prietenii mei de Sassuolo şi toţi mi-au vorbit de bine. Este un club puternic, cu un antrenor foarte bun şi aceste lucruri m-am convins să vin. La Napoli am avut accidentări. A fost o perioadă cu Sarri mai dificilă. Este greu să îţi regăseşti ritmul după accidentări. Pe unde am fost am reuşit să înscriu. Sper să marchez şi aici”, a spus Chiricheş.

Vlad Chiricheş a fost împrumutat la începutul acestei luni de Napoli la Sassuolo, pentru un sezon.