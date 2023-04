Chișinăul a prelungit contractul pentru alte șase luni cu Centrala de la Cuciurgan

Moldova a prelungit contractul pentru alte șase luni cu Centrala de la Cuciurgan

Întreprinderea de stat din Republica Moldova Energocom a prelungit pentru alte șase luni contractul cu Centrala de la Cuciurgan din Transnistria, a informat Serviciul de presă al companiei, relatează Interfax preluat de Rador.

Prețul de achiziție a scăzut cu 7 USD - de la 73 USD per 1 MWh, până la 66 USD per 1 MWh. Potrivit contractului, centrala va furniza 282 de mii de MWh electricitate lunar, ceea ce reprezintă 90% din necesităţile Republicii Moldova. Republica Moldova va achiziționa alte 5,5% din necesarul de electricitate de la Nuclearelectrica din Română, la prețul de 91 de Euro per 1 MWh.

În cazul în care situaţia o va impune, în orele de vârf, după cum notează Energocom, energia electrică va fi achiziționată de la bursa din România. 'Contractul va permite asigurarea consumatorilor cu energie electrică și funcționarea stabilă a sistemului energetic, iar prelungirea contractului până la 1 octombrie ne asigură un grad mai mare de stabilitate și predictibilitate', a spus ministrul energiei al Republicii Moldova, Victor Parlicov.

De la 1 octombrie 2022, Gazprom a redus cu 30% - la 5,7 milioane de metri cubi de gaze pe zi, volumul zilnic de livrare către Republica Moldova, invocând restricția tranzitului prin Ucraina.

De la 1 octombrie, Gazprom furnizează Republicii Moldova același volum de gaze - 5,7 milioane de metri cubi zilnic, ceea ce reprezintă mai puțin de 40% din volumul necesar pentru această perioadă a anului. Din luna decembrie, Transnistria primește tot gazul furnizat Republicii Moldova de către Gazprom pentru a genera energie electrică la Centrala de la Cuciurgan.