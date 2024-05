Chișinăul a refuzat ONU! Conferința Regională pentru Alimentație și Agricultură nu va mai avea loc. Motivul este unul clar

Republica Moldova a făcut o greșeală refuzând organizarea celei de-a 34-a sesiuni a Conferinței Regionale a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) la Chișinău, din cauza că nu au vrut să permită participarea la forum a reprezentanților Rusiei, iar ca urmare evenimentul a fost mutat la Roma, unde se află sediul FAO.

O astfel de opinie a exprimat Andrei Năstase, jurist, fost vicepremier și ministru al Afacerilor Interne al Republicii Moldova, în cadrul emisiunii „Glavnoe” de la postul de televiziune TVC21, relatează Noi.md.

El a spus că refuzul de a organiza acest important forum agricol la Chișinău a fost o greșeală a autorităților moldovenești. Andrei Năstase a reamintit că Republica Moldova este o țară agricolă și că organizarea unui forum atît de important al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) i-ar fi putut oferi un mare avantaj. „Noi am refuzat să găzduim acest important forum internațional în domeniul agriculturii pentru ca delegația rusă să nu vină la noi. Am refuzat să îl organizăm și să avem un forum cu participarea față în față a reprezentanților ruși. Acesta a fost mutat la Roma. Dar cine a beneficiat de acest lucru? Evident, nu Chișinăul. Noi cu siguranță am pierdut, pentru că am fi putut câștiga o experiență bogată, expertiză, am fi putut atrage mai multe investiții în agricultură", a declarat avocatul, fost viceprim-ministru și ministru de Interne al Republicii Moldova. În opinia sa, autoritățile de la Chișinău trebuie să privească lucrurile și relațiile cu Rusia puțin diferit.

„Într-o zi războaiele se vor sfârșit, iar noi, cei care ocupă funcțiile de președinte sau prim-ministru, trebuie să aibă grijă de poporul nostru, de țara noastră, în primul rând”, a spus Andrei Năstase.