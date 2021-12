Chris Noth, starul din 'Sex and the City', nu va mai fi reprezentat de A3 Artists Agency ca urmare a acuzaţiilor de agresiune sexuală

Actorul Chris Noth, star în „Sex and the City”, nu va mai fi reprezentat de A3 Artists Agency ca urmare a acuzaţiilor de agresiune sexuală care i-au fost aduse, scrie Variety. Şi societatea Peloton a renunţat la spoturi cu actorul, scrie The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.

Noth semnase recent cu A3. Actorul a fost acuzat de viol de două femei în incidente separate, potrivit informaţiei publicate joi de The Hollywood Reporter. Noth a negat acuzaţiile „categoric false” şi a spus că incidentele din 2004 şi 2015 au fost consensuale.

Compania Peloton de biciclete de apartament, ale cărei acţiuni la bursă au scăzut după un episod din „Sex and the City”, a retras spoturi cu actorul Chris Noth de pe reţelele de socializare, din cauza acuzaţiilor.

Noth a revenit recent în prim-plan, odată cu lansarea „And Just Like That”, nou capitol al „Sex and the City”.

El este cunoscut şi din „Law & Order” şi e o apariţie permanentă în „The Equalizer”.

Potrivit The Hollywood Reporter, actorul este acuzat de două femei care, sub anonimat, au oferit detalii publicaţiei. Femeile, care nu se cunosc şi au în jur de 40 de ani, au povestit cum atenţia oferită din nou lui Noth, odată cu serialul, le-a readus amintiri dureroase, determinându-le să îşi spună public poveştile.

Ele susţin că agresiunile au avut loc în 2004 - 2005, în Los Angeles şi New York.

Joi seară, pe Instagram, actriţa Zoe Lister-Jones, care a jucat în „New Girl” şi „Life in Pieces”, a susţinut că Noth este un „prădător sexual”. Ea a spus că a lucrat la un club deţinut de Noth în New York şi că el avea deseori un comportament nepotrivit faţă de o femeie promoter.