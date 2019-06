Mijlocaşul danez Christian Eriksen este pregătit să plece de la clubul englez de fotbal Tottenham pentru o nouă provocare la un alt club, relatează Reuters preluată de Agerpres.

Eriksen, 27 ani, joacă la Spurs din 2013, după un transfer de la Ajax Amstedam, şi a devenit un jucător cheie al echipei lui Mauricio Pochettino, care în acest sezon a jucat finala Ligii Campionilor şi a ocupat locul 4 în Premier League.''Simt că sunt la un moment al carierei în care aş dori să încerc ceva nou. Am cel mai mare respect pentru tot ce s-a întâmplat la Tottenham şi nu este nimic negativ care să mă împiedice să rămân. Sper că se va decide ceva în această vară. Ăsta e planul. În fotbal nu ştii niciodată când apare momentul pentru o asemenea decizie. Poate fi oricând'', a declarat internaţionalul danez pentru ziarul Ekstra Bladet.Mijlocaşul danez mai are un an de contract, în timp ce presa spaniolă insistă că Eriksen este una dintre ţintele lui Real Madrid, care a început reconstrucţia echipei sub comanda lui Zinedine Zidane.''Real Madrid este un pas înainte, dar ar trebui să ridice telefonul şi să intre în contact cu Tottenham, să-i anunţe că-l doresc pe Christian. Şi din câte ştiu, nu au făcut-o încă. Totul depinde de preşedintele Daniel Levy şi de existenţa unei oferte. Sau, mă voi aşeza la masă şi voi negocia un nou contract'', a adăugat Eriksen.