Christopher Nolan a primit sâmbătă seară principala distincţie la Premiile Sindicatului Regizorilor din America (Directors Guild of America Awards), obţinând primul său premiu DGA pentru filmul "Oppenheimer".

Celine Song, regizoarea de la "Past Lives", a câştigat Premiul Michael Apted pentru primul film. Acceptând premiul, Song a promis că "va continua să regizeze filme cât de mult timp voi putea - promit să continui". Mstyslav Chernov a câştigat pentru documentarul său nominalizat la Oscar, "20 Days in Mariupol", conform News.ro.

La categoriile TV, Peter Hoar, de la "The Last of Us", a câştigat pentru regia celui de-al treilea episod al dramei HBO, "Long, Long Time", Christopher Storer, creatorul serialului "The Bear", a câştigat pentru regia serialului de comedie de la Hulu, iar Sarah Adina Smith, de la "Lessons in Chemistry", a câştigat pentru regia serialului limitat de la Apple.

Judd Apatow a fost gazda ceremoniei de trei ore de la Beverly Hilton Hotel.

Jonah Hill, care a fost nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar cu "Lupul de pe Wall Street", l-a omagiat pe Martin Scorsese şi a descris colaborarea cu regizorul "Killer of the Flower Moon" ca fiind "cel mai important moment din viaţa mea creativă". Scorsese a mulţumit DGA pentru cele 13 nominalizări din carieră. (A câştigat unul, în 2007, pentru "The Departed").

De asemenea, Directors Guild i-a onorat pe David Nutter cu Premiul pentru întreaga carieră în televiziune, Janet G. Knutsen cu Premiul pentru realizări Frank Capra şi Gary Natoli cu Premiul pentru realizări Franklin J. Schaffner.