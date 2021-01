CIADO atrage atenția: Un stat 'ostil' societății civile antidrog!

CIADO atrage atentia ca si-a facut datoria sesizand Guvernul Romaniei privind situatia nefireasca existenta la Agentia Nationala Antidrog - lipsa echipei de managament si numiri succesive de interimat, fara organizarea unui concurs corect timp de 2 ani - precum si ingrijorarea legata de Strategia Nationala Antidrog, Planul de Actiune, respectiv Programul de Interes National.

„Asa cum ne asteptam, MAI continua seria interimatelor, numirilor pe posturi de conducere a unor persoane ce nu au demonstrat in timp profesionalism in materie de prevenire, concept de alternative la consumul de droguri, manageri reali de programe multidisciplinare. Pana la urma este atributul MAI, dar din pacate intr-un dispret total fara de societatea civila si problematica drogurilor la modul general.

Suntem in situatia neplacuta de a sesiza Comisia Europeana - Forumul Societatii Civile Antidrog din cadrul Comisiei Europene si Congresul ONG-urilor din Consiliul Europei asupra incalcarilor repetate de catre statul roman a Tratatului de Aderare, Capitolul 24 JAI, Pilonul 3 - reducerea cererii si ofertei de droguri. Nu suntem intr-un confort fata de aceasta decizie cu atat mai mult cu cat stim ca este un subiect sensibil.

In perioada Comisie Barosso si vicepresedinte Viviane Reding, CIADO a sesizat greseala politica majora a Guvernului Boc de "desfiintare" practic a Agentiei Nationale Antidrog respectiv Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane, cand le-a transformat in simple servicii prin structurile IGPR si a fost nevoie de presiuni interne si externe majore pentru reglementarea situatie. Atunci CIADO a acceptat formula statului roman dealtfel insuficienta.

In acest moment pe fondul activitatii Guvernului si MAI din ultimii doi ani, avem convingerea ca suntem in situatia de incalcare a principiilor statului de drept si o sa emitem un Raport amplu ce sa arate punctual toate deficientele, ce desi sesizate, nu au fost solutionate... (Raportul Curtii de Conturi si recomandarile neaplicate, intarzierile in adoptarea documentelor strategice, greseli in lant privind Programul de Interes National, Legea 381/2004 neaplicata, interpretari gresite a legislatie in materie ce a dus la blocarea PIN-ului etc) Culmea ironiei macabre este ca autoritatile romane vor considera tot CIADO vinovat pentru reactia europeana, asa cum au facut in 2012 si nu vor vedea greselile in lant pe care le-au facut”, transmite reprezentanții CIADO.