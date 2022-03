Cicâldău, după meciul cu Israel: 'Ne doream să câştigăm, era important pentru noi şi moralul nostru'

Mijlocaşul Alexandru Cicâldău, care a marcat un gol pentru tricolori, a declarat, marţi seară, că naţionala României şi-a dorit să câştige cu Israelul, deoarece o victorie era importantă pentru moral, conform news.ro.

"Ne doream să câştigăm, era important pentru noi şi moralul nostru. Cred că am făcut multe lucruri pozitive, dar şi negative, pe care le vom analiza. A fost un meci pe contre. A fost bine că am dat două goluri în prima repriză, dar am primit două şi trebuie să vedem ce e de făcut. Trebuie să sperăm toţi la o calificare la Euro-2024 şi toată ţara trebuie să spere", a declarat Cicâldău la Pro X.

România a remizat, marţi, în deplasare, la Netanya, scor 2-2 (2-0), într-un meci amical disputat cu reprezentativa Israelului. Tricolorii au condus cu 2-0, dar au evoluat foarte slab în repriza a doua, putând chiar pierde partida.

Au marcat: Cicâldău '10, Man '23 / Dabbour '56, '85.