Ciclismul românesc trăieşte o perioadă foarte frumoasă din punct de vedere al rezultatelor

Preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, Alex Ciocan, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că ciclismul românesc trăieşte în ultimii ani o perioadă foarte frumoasă din punct de vedere al rezultatelor, în ciuda condiţiilor puţin favorabile ,potrivit Agerpres.

''De câţiva ani au explodat evenimentele de ciclism la noi în ţară, amatorii au început să investească din ce în ce mai mult. Aceştia au nişte copii, care duc mai departe pasiunea părinţilor. Magazinele, având vânzări foarte mari, au început să investească în sportivi pentru a-şi promova imaginea, există un cerc, care nu mai este un cerc vicios, ci este un cerc benefic ciclismului. În ultimii ani, ciclismul trăieşte o perioadă foarte frumoasă din punct de vedere al rezultatelor'', a subliniat fostul ciclist.

Alex Ciocan a ţinut să treacă în revistă performanţele înregistrate de cicliştii români în ultimii ani: ''Am început cu rezultatele incredibile ale actualului ministru, Eduard Novak, campion mondial la paraciclism şi campion paralimpic, după care, încet-încet, am reînceput să câştigăm campionate balcanice, să ne clasăm printre primii 20-30 la Europene şi a culminat totul cu anul 2019, când Vlad Dascălu, la mountain bike, la tineret, a reuşit să iasă campion mondial, campion european, campion balcanic şi să câştige Cupa Mondială. Serghei Ţvetcov a câştigat Turul României în 2018, Edi Grosu în 2020. Anul acesta, Vlad Dascălu a reuşit un loc 7 la Jocurile Olimpice, aproape o victorie, pentru că are doar 23 de ani. El a renunţat la Campionatele Europene de acum 10 zile tocmai pentru a se concentra pe Campionatele Mondiale din această săptămână. Domnul ministru este cum la Tokyo, iar pe 27 august are şansă la o medalie. Avem şi o medalie de bronz la Campionatele Europene de velodrom. Ţara fără velodrom are o medalie la Europenele de velodrom, prin Daniel Crista, de la Steaua Bucureşti''.

''Sunt mulţumit de rezultatele pe care sportivii reuşesc să le obţină în ciuda condiţiilor nu tocmai favorabile. Un velodrom costă foarte mult, federaţia nu-l poate face singură. În Bulgaria, la Plovdiv, s-a construit un velodrom care ar fi costat cam 30 de milioane de euro. Există un velodrom la Dinamo, după tiparul şi geometria celebrului Vigorelli din Milano, sunt cinci în lume de acest fel'', a mai spus Ciocan.

Preşedintele FRC a dezvăluit că vicepreşedinte Ştefan Laibner face ''eforturi supraomeneşti'' pentru a aduce o companie de construcţii care ''să cârpească'' velodromul Dinamo.

''Să-l reconstruieşti de la zero cred că nici nu există modalitatea legală, pentru că este ca un copil cu trei părinţi, este pe proprietatea lui Dinamo, dar aparţine statului, niciuna dintre aceste două entităţi nu-l foloseşte, Federaţia Română de Ciclism l-a folosit mult timp, până când acele crăpături mici s-au transformat în crăpături mari şi era cam mare pericolul'', a explicat Ciocan.

Alex Ciocan s-a referit şi la dificultăţile întâmpinate în organizarea Turului României în acest an: ''Trăim nişte vremuri în care un astfel de eveniment trebuie să-l faci foarte bine sau să-ţi canalizeze energia într-o altă direcţie. Problemele financiare au existat şi vor exista mereu, pentru că odată ce ai un Tur al României frumos, de şase zile, cu siguranţă ti-l doreşti de opt zile, în momentul în care o să-l ai perfect de opt zile, o să vrei să-l duci la un nivel superior şi eventual să apară pe Eurosport. Ciclismul, şi la nivel mic, şi la nivel mare, este ca sacul lui Moş Crăciun, nu are fund''.

Turul României din acest an se va desfăşura în perioada 31 august-5 septembrie, cu startul la Timişoara şi sosirea la Bucureşti.

Din ultimele trei ediţii ale cursei, două au fost câştigate de români, Serghei Ţvetcov în 2018, iar Eduard Grosu în 2020, în 2019 victoria revenind olandezului Alex Molenaar.