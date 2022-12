Cimpanzeii care au evadat dintr-o incintă de la o grădină zoologică din Suedia primesc ciocolată caldă

Îngrijitorii de la o grădină zoologică din Suedia au reuşit să ajungă vineri la câţiva cimpanzei care evadaseră din incinta lor şi au putut astfel să le ofere hrană şi apă, transmite agenţia DPA.

Un medic veterinar şi îngrijitorii au închis o parte din incinta în care stăteau patru maimuţe, a relatat agenţia suedeză de ştiri TT.

Cimpanzeii primesc acum hrană şi băuturi calde. "Le place ciocolata caldă, aşa că asta vor primi", a declarat Annika Troselius, responsabilă de comunicare în cadrul Furuvik Park de lângă Gävle, la 150 de kilometri nord de Stockholm.

Îngrijitorii intenţionează de asemenea să instaleze încălzitoare în incinta cimpanzeilor deoarece animalele au deschis ferestrele şi uşile, potrivit Agerpres.

Câţiva dintre cei şapte cimpanzei ai parcului au evadat miercuri din incinta lor.

Cele patru exemplare rămase se află în incinta cimpanzeilor, însă aceasta nu este închisă, a indicat parcul. Din această cauză vizitatorilor nu le este permisă deplasarea prin parc.

Trei dintre cimpanzei au trebuit împuşcaţi din motive de siguranţă, potrivit parcului. Un al patrulea a fost rănit. Troselius se teme că acesta ar putea să nu mai fie în viaţă. "Am folosit drone cu care am putut vedea trei cimpanzei alergând în incintă, de dimineaţă", a declarat ea pentru TT. "Din păcate, pe acel cimpanzeu l-am văzut în continuare întins pe jos. Până acum nu am reuşit să ne apropiem suficient de el pentru ca veterinarii să evalueze prejudiciul, dar pentru un cimpanzeu, să stea acolo atât de mult timp, nu este un semn bun", a precizat ea.

Împrejurările exacte în care animalele au reuşit să scape sunt în continuare neclare, notează DPA.