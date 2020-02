Cinci jucători din lotul național de rugby s-au întors acasă, din cauza gripei

Federația Română de Rugby a anunțat, luni, că cinci jucători din lotul naționalei au revenit în țară după ce au fost diagnosticați cu virus gripal de tip B- contagios, tip A și un virus intestinal.

Cei cinci jucători care au fost diagnosticați cu virus gripal de tip B- contagios, tip A și un virus intestinal sunt Horațiu Pungea, Vlad Neculau, Cătălin Fercu, Alexandru Burcu și Cosmin Manole. Aceștia au revenit în țară, nefiind apți pentru confruntarea cu Portugalia, programată pe 8 februarie, în cadrul Rugby Europe Championship.

„În continuare mai sunt șapte jucători afectați într-o anumită masură de viroza respiratorie cunoscută, unul singur e febril, dar sub 39 de grade temperatura. Jucătorii trimiși acasă se află sub îngrijiri medicale, situația e sub control. Vom reveni în cursul zilei de miercuri cu informații suplimentare”, a declarat Alin Popescu, managerul medical al FRR.

În urma modificărilor din lot, au sosit direct în Portugalia căpitanul Mihai Macovei și pilierii Ionel Badiu și Costel Burtila.

România va întâlni Portugalia, sâmbătă, 8 februarie, de la ora 17:00, în cadrul celui de-al doilea meci de la Rugby Europe Championship. În primul, tricolorii au pierdut contra Georgiei, scor 13-41.

Programul României la Rugby Europe Championship:

1 februarie: Georgia – România, scor 41-13, Tbilisi

8 februarie: Portugalia – România, Caldas da Rainha

22 februarie: România – Spania, Stadionul Municipal Botoșani

7 martie: Rusia – România, Krasnodar

14 martie: România – Belgia, Stadionul Municipal Botoșani

