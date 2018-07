Cinci persoane, printre care şi atacatorul, au murit într-un incident armat în Texas/ VIDEO

Cel puţin trei persoane au fost găsite împuşcate mortal vineri la un sanatoriu din Texas, iar alte două cadavre au fost descoperite într-o casă despre care se crede că avea legătură cu incidentul, au spus poliţişti şi oficiali locali, potrivit dpa.

Cadavrele a doi bărbaţi şi unei femei au fost găsite în sanatoriul Retama Manor din Robstown, a precizat poliţia locală într-un comunicat, adăugând că ameninţarea a fost "neutralizată".



Alte două cadavre au fost găsite în locuinţa unei dintre victime, potrivit secretarului oraşului Robstown, Herman Rodriguez.

Atacatorul se află printre persoanele decedate, a adăugat Rodriguez.



Sanatoriul a fost închis după acest incident.

Circumstanţele în care au fost împuşcate victimele sau identităţile lor nu se cunosc deocamdată, a mai spus Rodriguez.

#BREAKING: Robstown City Secretary Herman Rodriguez said three people are dead after a shooting at Retama Manor Nursing Home in the 600 block of E. Avenue J. @callerdotcom pic.twitter.com/MYrlDEERua