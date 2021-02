Cincisprezece filme, în competiţiile Generation, şi 27 de comedii, în programul Retrospective, la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin

Organizatorii Festivalului Internaţional de Film de la Berlin au anunţat pentru ediţia din acest an 15 filme incluse în competiţiile Generation şi 27 de titluri care vor face subiectul programului Retrospective, centrat pe comedii cu trei actriţe americane emblematice - Mae West, Rosalind Russell şi Carole Lombard.

Cu opt premiere mondiale şi şase debuturi între cele 15 producţii selectate, Generation oferă diversitate artistică în cele două competiţii, Kplus şi 14plus. Selecţia a fost una redusă anul acesta, însă programul sărbătoreşte puterea de imaginaţie în lungmetraje de ficţiune, animate şi documentare, potrivit news.ro.

Comitetul de selecţie, condus de Maryanne Redpath, a ales filme din 17 ţări care reflectă caracteristicile programului Generation. Selecţia este dominată de producţii asiatice şi scandinave. Cele mai multe dintre filme, 60%, sunt semnate de femei.

Juriul internaţional al programului va decide câştigătorii în luna martie, în cadrul evenimentului Berlinale Industry. Trofeele Ursul de Cristal acordate de juriile copiilor şi tinerilor vor fi anunţate în timpul Berlinale Summer Special.

Cât priveşte programul Retrospective, comitetul de selecţie condus de Rainer Rother a adunat 27 de comedii cu trei actriţe americane în roluri principale, sub titlul „No Angels – Mae West, Rosalind Russell & Carole Lombard”. Toate filmele sunt producţii realizate între anii 1932 şi 1943.

Între ele se regăsesc „Night After Night” (SUA, 1932), de Archie Mayo, cu George Raft, Constance Cummings, Wynne Gibson şi Mae West, „Lady by Choice” (SUA, 1934), de David Burton, cu Carole Lombard, May Robson, Roger Pryor şi Walter Connolly, „Hired Wife” (SUA, 1940), de William A. Seiter, cu Rosalind Russell, Brian Aherne, Virginia Bruce şi Robert Benchley, şi „What a Woman!” (SUA, 1943), de Irving Cummings, cu Rosalind Russell, Brian Aherne, Willard Parker şi Alan Dinehart.

Cea de-a 71-a ediţie a Berlinalei va avea loc în două etape. Evenimentul dedicat profesioniştilor din industrie va avea loc în perioada 1 - 5 martie 2021. Între 9 şi 20 iunie, se va desfăşura Summer Special, serie la care este aşteptat şi publicul cinefil.

Industry Event va prezenta per ansablu profesioniştilor din cinema şi presei acreditate selecţia de filme din secţiunile festivalului.

Juriile vor decide câştigătorii premiilor din competiţie, secţiunile Berlinale Shorts, Encounters şi Generation şi îi vor anunţa în timpul evenimentului dedicat industriei.

Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc, cu public, în luna iunie.