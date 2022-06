CINE A UCIS ROMANIA

Starea natiunii este proasta. Oamenii sunt obositi, sictiriti si mai grav, si-au pierdut speranta in stat. Ultimii doi ani au fost un cosmar continuu, asezonat zilnic cu amenintari si sfidari la adresa populatiei. Tupeul noii generatii de politicieni a frizat absurdul, aerele de superioritate fiind doar o incununare a mediocritatii lor intelectuale. Din tot acest grup de neterminati progresisti, din rand a iesit mai abitir decat toti, micul Citu.

Cu aura de mare economist si geniu rocker neinteles a ingropat la propriu Romania, in duet cu marea alianta de dreapta. Oamenii nu realizeaza nici 10% din dezastrul pe care au putut sa il lase in urma aceste nulitati. Romania este azi aproape de un colaps financiar, pentru ca niste imbecili au considerat ca bugetul statului este o morisca alimentata la infinit cu bani imprumutati. Toti acestia sunt dovada vie, ca prostia este cel mai nenorocit flagel la un politician. Ticalosi, lipsiti de empatie, autosuficienti, superiori, pentru ca statul le-a permis acest lucru.

Nu sunt eu in masura sa judec, pentru ca nu am la dispozitie toate informatiile sau tot tabloul general. Chiar si asa, ceea ce s-a intamplat este de neconceput. Cum sa lasi tara pe mana unor trotinetari afumati care s-au imprumutat, la liber, intr-un an si jumatate 25 de miliarde de euro? Cum sa nu intrebe nicio institutie de forta absolut nimic, cand datoria publica a ajuns in acest interval la aproape 50% din PIB? Socant si ticalos, cu largul concurs al tuturor. De neiertat, de necrezut.

Sa nu vina nimeni sa imi raspunda ca este vorba despre pandemia globala si alte aberatii. In acest registru se poate discuta doar cu cei pe trotinete care beau laptic cu goji. La nivelul oamenilor care gandesc, acest raspuns este o sfidare. Toti cei care sunt in posturi de decizie in acest sat, au stiut inca de la inceput adevarul. Tot, milimetru cu milimetru. Daca nu, atunci sa nu ne mai chinuim si sa inchidem tara. Plecam cu totii acasa si lasam liber fiecaruia prin Vestul Salbatic. In acesti doi ani a fost doar ticalosie si dispret, pentru ca asta inseamna noua clasa politica progresista in Romania. Daca nu va mai aduceti aminte, o fac eu pentru voi cu ajutorul catorva intrebari nevinovate.

Ati uitat cum ne certa cu masca Arafat dimineata, in timp ce seara beau si fumau cu totii la Orban in birou? Ati uitat de congresul PNL de inscaunare a rockerului limbric cu 5000 de oameni, soldat la 2 zile cu noi restrictii pentru oamenii de rand? Ati uitat de rudele ingropate in saci, in timp ce robotii astia cumparau vaccinuri si liberalizau piata la energie? Ati uitat de furtul de miliarde cu masti, combinezoane si izolete?

Ce ati vazut in acesti doi ani este cea mai mare tradare din epoca moderna a acestei tari. Nu exista nimic echivalent in perioada interbelica, comunism sau tranzitia de dupa 1989. Sa ingropi o tara intr-un an si jumatate, este peste puterea de intelegere a oricui. Nimeni nu a fost interesat de viitorul nostru si nimeni nu va raspunde in acest sat de falimentul nostru. Sa nu uitati niciodata ca ati facut parte din cel mai sinistru episod al României moderne. Un serial cu o gasca de oameni noi, suiti pe batjocura anti-coruptiei din Romania patronata de marile institutii de forta. Niste baieti dragalasi si cool, care v-au aruncat viitorul la wc, cu fetele senine ca niste bebelusi treziti din somn. Romania este astazi la voia intamplarii si la mila istoriei.

Rugati-va sa va ierte stramosii ca ati votat acesti cretini. Rugati-va sa va ierte bunicii, legati de pat in spital, ca ati aplaudat cu luminite prin piete. Rugati-va sa va ierte victimele Colectiv, ca ati dansat la coruptia ucide. Rugati-va sa nu se sature Ciolacu, ca sa nu beti vaccinurile dimineata pe post de lapte.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App