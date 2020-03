Cine este omul din spatele contractului pentru măști de protecție: Cătălin Robertino Hideg - mason, ex-cursant SRI și candidat PPDD la Senat

O firmă înfiinţată în martie 2019 cu obiect de activitate comerţul cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi tutunului, a primit de la statul român un contract în valoare de 56 de milioane de lei pentru a livra 1,7 milioane de măşti de protecţie.

În spatele firmei care a primit contractul, Romwine & Cofee SRL, firmă cu sediul în satul Uzunu din comuna Călugăreni (Giurgiu), se află în realitate afaceristul Cătălin Robertino Hideg, patronul firmei SANIMED.

Hideg a studiat la Academia SRI și firma lui a făcut afaceri cu nepotul lui Fidel Castro, potrivit Tolo.ro.

A candidat în 2012 pentru un post de senator din partea PP-DD, dar nu a obținut mandatul.

Hideg estemason, după cum a declarat pentru B1TV, prilej cu care a explicat și cum s-a obținut contractul:

„Sunt cel mai mare producător, vând cel mai mult către statul român, dar sunt cel mai sărac patron din România, pentru că nu am încasat niciun leu din ianuarie și februarie de la acest ticălos stat. Și nu am avut bani să îmi plătesc TVA-ul în februarie. L-am plătit parțial și până în martie am reușit să îl plătesc integral. Și nu am putut participa la licitație cu firma mea pentru că nu am avut certificatul fiscal pe zero și în orice licitație publică dacă nu ai această situație ești eliminat din licitație. Atunci am folosit o companie din grupul nostru, mai mică. Este compania directoarei mele de achiziții, de la SANIMED, pentru că avea toate actele în regulă și eu am mers ca ferm susținător, nu este nimic ilegal în chestia asta”, a spus Hideg pentru B1TV.

„Firma SANIMED a făcut eforturi inimaginabile. Președintele Atalay, vă jur s-a pus în genunchi în fața minsitrului Sănătății în cabinet de la Ankara, și a început să plângă, abia l-am putut ridica de acolo. E un om care are și probleme de sănătate și a fost un moment extraordinar de emoționant când i-a spus ministrului Sănătății, vă rog frumos am o comunitate de peste 100.000 de turci în România sunt 36.000 de oameni de afaceri, 16.000 de companii turcești care au nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru că și acești oameni sunt expuși și pot să moară la fel ca românii. Eu am fost atât de impresionat încât mi-au dat lacrimile. Așa am reușit să obținem această aprobare. Dacă am făcut ceva rău, vă rog să faceți ce doriți, dar riscăm să rămânem fără mască în clipa asta. Uitați-vă la medicii din România ce răni au pe față din cauza măștilor de proastă calitate care au venit de prin India, de prin China, de prin cine știe de unde le-o fi adus”, a mai spus Hideg, potrivit sursei citate.

„Dacă sunt mason nu îmi este rușine să spun asta. Sunt de 20 de ani și nu îmi este rușine de majoritatea prietenilor pe care i-am făcut acolo. Masonii nu sunt toți oameni răi sau oameni care fac lucruri urâte. Eu știu că acolo zidim, clădim, facem lucruri. Eu am construit și în masonerie m-am perfecționat.Am construit patru fabrici și două institute de cercetări unice în Europa. Cine nu crede poate să vină să vadă la Călugăreni. Dacă nu se renunță la jigniri, o să închid fabrica și să se descurce România cum vrea ea”, a precizat patronul SANIMED la B1 TV.

„Tot Guvernul României, începând de la prim-ministru, până la Ministrul Sănătății sau toți oamenii pe care îi are aparatul de stat au făcut zeci de interpelări în Turcia să le dea marfă sau să îi ajute. Nu le-au dat nimic, la nimeni. Eu am avut noroc. Ar trebui să fiu lăudat, nu înjurat”, a mai afirmat Cătălin Hideg, potrivit sursei citate.

