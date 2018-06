Cine sunt judecătorii care au decis soarta Elenei Udrea

Completul de cinci judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care a decis condamnarea fostului ministru este format din magistraţii Cîrnaru Simona, Epure Constantin, Ionuţ Matei, Mirela Popescu, Encean Simona. Preşedinte al completului este judecătorul Mirela Popescu.

Mirela Popesu este preşedinte al Secţiei Penale a instanţei supreme, fiind delegată în funcţie după ce secţia pentru judecători a CSM a respins candidatura ei la conducerea Secţiei.

Judecătorul Ionuţ Matei a fost contestat de Elena Udrea, cerând recuzarea lui, solicitarea fiind respinsă de ÎCCJ.

"Ionuţ Matei este unul din judecătorii de la ÎCCJ aflaţi în “câmpul tactic” al Sistemului, el fiind numit în funcţia de vicepreşedinte al Înaltei Curţi şi adjunct al Liviei Stanciu în 2013, cu susţinerea lui Florian Coldea, care l-a descris în prezenţa mea ca fiind “omul nostru”. Detaliile le-am prezentat în faţa Comisiei SRI în audierea pe care am avut-o în acest an. Cred că am tot dreptul şi suficiente motive să nu am nicio încredere în completul care mă judecă", scria Elena Udrea de Facebook după ce a plecat în Costa Rica.

Ionuţ Matei a făcut parte din complete care au avut spre judecată mai multe cauze cunoscute, unul dintre cele mai importante dosare fiind Trofeul Calităţii, în care a fost condamnat Adrian Năstase.

Marius Bulancea este procurorul DNA care a finalizat dosarul Gala Bute.