Cine sunt rușii din Legiunea pentru Libertatea Rusiei care luptă alături de ucraineni (Video)

Nexta TV a prezentat imagini cu unități ale Legiunii "Libertatea Rusiei", formată din ruși pro-ucraineni, care s-au deplasat pe câmpurile de luptă din estul Ucrainei după două luni de antrenament.

"Sunt peste 300 de cereri de înscriere în legiune pe parcursul unei zile. Sunt foarte mulți oameni care vor să o facă", a declarat la începutul un reprezentant al legiunii, un militar rus, în cadrul unei conferințe de presă la agenția Interfax-Ucraina.

Not only #Belarusians, but also Russians are fighting on the side of Ukraine. The "Freedom of #Russia" Legion goes to the front.



Units of "Freedom of Russia" Legion, formed of pro-Ukrainian Russians, moved to battlefields in the east of #Ukraine after two months of training. pic.twitter.com/9zofHeeMSn