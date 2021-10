Cineasta neozeelandeză Jane Campion, recompensată cu Premiul Lumiere pe anul 2021

Cineasta neozeelandeză Jane Campion a fost recompensată cu prestigiosul Premiu Lumiere, într-o ceremonie care a avut loc vineri seara la Lyon, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Cineasta în vârstă de 67 de ani a comparat cu un pelerinaj la Bethleem venirea sa până la Lyon, oraşul în care fraţii Lumiere şi-au realizat filmele la sfârşitul secolului al XIX-lea dând astfel startul cinematografiei.

Directorul Festivalului Lumiere, Thierry Frémaux, a prezentat-o pe Jane Campion drept "o artistă a premierelor", fiind prima regizoare recompensată cu Premiul Lumiere, prezentat de promotorii săi drept "Nobelul din cinematografie. Scenarista şi regizoarea filmului "Pianul" (1993) este de asemenea prima femeie care a câştigat trofeul Palme d'Or la Cannes şi prima cineastă care a prezidat juriul Festivalului de la Cannes în 2014, informează Agerpres.

Printre cei 3.000 de invitaţi prezenţi în amfiteatrul Palatului Congreselor de la Lyon s-au aflat personalităţi de marcă ale cinematografiei, precum regizorul francez Michel Hazanavicius şi soţia sa, Berenice Bejo; Vincent Lindon, Agathe Rousselle sau regizorii spaniol şi italian Juan Antonio Bayona şi Marco Bellocchio.

Jane Campion a busculat universul cinematografic încă de la primul ei lungmetraj, "An Angel at my Table" (1990), potrivit Institutului Lumiere. A rămas de atunci o cineastă puţin prolifică, regizând doar şapte lungmetraje în douăzeci de ani. Ea a surprins totodată industria de profil, lansându-se în universul producţiilor de televiziune, pentru care a regizat cele două sezoane ale serialului "Top of the Lake".

După o pauză de mai mulţi ani, cineasta neozeelandeză a prezentat anul acesta noul ei lungmetraj, "The Power of the Dog", adaptat după o carte scrisă de Don Winslow. Filmul abordează subiectul traficului de droguri dintre Mexic şi Statele Unite şi îi are în distribuţie pe actorii Benedict Cumberbatch şi Kirsten Dunst. Lungmetrajul produs de platforma Netflix a fost recompensat la Festivalul de la Veneţia cu premiul pentru cea mai bună regie.

Premiul Lumiere, ajuns la cea de-a 13-a ediţie, a fost decernat cu ocazia Festivalului Lumiere, un eveniment dedicat filmelor de patrimoniu. Jane Campion le urmează astfel în palmaresul Festivalului Lumiere, fraţilor belgieni Jean-Pierre şi Luc Dardenne.

Prestigiosul premiu a fost atribuit la ediţiile precedente unor artişti de renume din industria cinematografică mondială, precum Jean-Pierre şi Luc Dardenne, Francis Ford Coppola, Jane Fonda, Wong Kar-wai, Catherine Deneuve, Martin Scorsese, Pedro Almodovar, Quentin Tarantino, Ken Loach, Gerard Depardieu, Milos Forman şi Clint Eastwood.