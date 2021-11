Cineastul japonez Hayao Miyazaki pregăteşte un ultim film de animaţie înainte de a se retrage din activitate

Cineastul Hayao Miyazaki, un maestru al animaţiei japoneze, care a anunţat de mai multe ori în trecut că se va retrage din activitate, a dezvăluit recent că are în pregătire un ultim film, un lungmetraj inspirat dintr-un roman clasic din literatura niponă, informează site-ul cotidianului francez Le Figaro.

Legendarul cineast japonez a confirmat într-un articol care i-a fost dedicat în The New York Times apropiata lansare a celui de-al doisprezecelea film al său, care va fi şi ultimul, intitulat "How Do You Live?" ("Cum trăiţi?"). Lansat în 2016 de Hayao Miyazaki, acest proiect părea că urma să fie anulat sau, cel puţin, suspendat pentru o lungă perioadă. Însă cineastul nipon, care va împlini vârsta de 81 de ani în primăvara anului 2022, a precizat că a continuat să lucreze în ultimii ani la acest ultim lungmetraj din filmografia sa.

Filmul, intrat deja în producţie, este o adaptare a romanului "How Do You Live?", de Yoshino Genzaburo. Această carte îl prezintă pe Junichi Honda, supranumit Koperu, un licean de 15 ani care îşi pierde tatăl şi se mută în locuinţa unchiului său. Acolo, tânărul descoperă o realitate diferită de aceea cu care era obişnuit. Narată atât de Koperu, cât şi de unchiul lui, care îi mărturiseşte dubiile şi gândurile atunci când a primit tutela nepotului, acţiunea cărţii plonjează în universul psihologic al tânărului licean într-un moment în care acesta îşi începe ucenicia în "şcoala vieţii".

Elementele filosofice şi existenţialiste au făcut din acest roman un bestseller în Japonia după lansarea sa din urmă cu peste opt decenii, precum şi un volum clasic al literaturii nipone. Întrebat de un jurnalist de la The New York Times dacă a găsit răspunsul de la întrebarea din titlul romanului, Hayao Miyazaki a răspuns astfel: "Am decis să fac acest film pentru că nu am un răspuns".

Un minut pe lună

Produs de Studio Ghibli, compania de producţie creată de Miyazaki în 1985 cu cineastul Isao Takahata şi producătorul Toshio Suzuki, proiectul se anunţă unul faraonic în comparaţie cu cele mai recente pelicule din filmografia renumitului regizor nipon. În 2018, proiectul a fost evocat într-un articol din Entertainment Weekly. Toshio Suzuki a explicat procesul creativ demarat pentru "How Do You Live?": "Sunt mai multe desene de făcut decât erau în trecut. În epoca filmărilor de la 'My Neighbor Totoro', aveam doar opt animatori. Am făcut 'Totoro' în opt luni. Pentru filmul la care Hayao Miyazaki lucrează în prezent, avem 60 de animatori", potrivit Agerpres.ro.

Această abundenţă de colaboratori corespunde unei munci titanice, meticuloase, care necesită mult timp. "Nu putem să producem decât un minut de animaţie pe lună. Asta înseamnă că, întrucât avem 12 luni într-un an, vom obţine 12 minute de film într-un an. De fapt, lucrăm la acest film de trei ani, ceea ce înseamnă că am terminat 36 de minute până în prezent. Sperăm ca filmul să fie finalizat în următorii trei ani", a precizat Toshio Suzuki.

Lansarea ultimului film regizat de Hayao Miyazaki este programată pentru anul 2023.