Cinematografele din statul american New York se redeschid

Cinematografele din New York vor putea să se redeschidă pe 5 martie, la aproape exact un an după închiderea lor din cauza pandemiei de coronavirus, a anunţat luni guvernatorul statului american omonim, Andrew Cuomo, citat de AFP, potrivit AGERPRES.

Cinematografele newyorkeze vor fi redeschise la cel mult 25% din capacitatea de primire şi cu respectarea unei limite de 50 de spectatori în sală, a precizat guvernatorul Andrew Cuomo. Decizia anunţată reprezintă o gură de aer proaspăt pentru industria cinematografică din Statele Unite, privată în această perioadă de cele mai mari două pieţe ale sale - New York şi Los Angeles. La New York, cinematografele au rămas închise începând din 17 martie 2020 în urma decretului semnat de primarul local, Bill de Blasio.

Noua decizie a fost anunţată într-o perioadă în care numărul noilor cazuri pozitive de coronavirus şi cel al spitalizărilor din New York au revenit la nivelurile raportate în debutul lunii decembrie, înainte de înregistrarea celui de-al doilea vârf al pandemiei de COVID-19.

Oraşul New York este de acum aliniat cu restul statului New York, unde sălile de proiecţii au primit autorizaţia de a se redeschide la jumătatea lunii octombrie. Totuşi, anumite cinematografe din acest stat au decis să rămână închise, considerând că o redeschidere cu o astfel de limită de capacitate nu ar fi viabilă din punct de vedere economic. Numărul limitat de spectatori, restricţiile ce vizează vânzările de gustări şi de băuturi răcoritoare, ca şi absenţa filmelor susceptibile să atragă mulţi spectatori i-au descurajat pe mulţi dintre administratorii de cinematografe.

Calendarul lansărilor de filme a fost bulversat de marile studiouri hollywoodiene, care au amânat premierele celor mai multe dintre superproducţiile lor. Disney şi Warner au menţinut în program câteva titluri, dar au optat pentru lansări simultane, cum cum este cazul pentru filmul "Raya and the Last Dragon", care va ajunge în cinematografe şi pe platforma Disney+ la începutul lunii martie.

Asociaţia americană a proprietarilor de cinematografe (National Association of Theatre Owners - NATO) consideră că "redeschiderea (sălilor din New York, n.r.) va oferi încredere distribuitorilor de filme pentru a fixa datele unor premiere şi pentru a organiza acele premiere". "Este şi o etapă importantă pentru redresarea unei întregi industrii", au adăugat reprezentanţii acelei asociaţii.

Într-un comunicat transmis AFP, Adam Aron, CEO-ul lanţului de cinematografe AMC, cel mai important din Statele Unite, a anunţat că 13 cinematografe pe care grupul le deţine în New York se vor redeschide pe 5 martie.

Contactat de AFP, Andrew Elgart, proprietarul unui grup independent care administrează trei săli de proiecţii în New York, a spus că nu va deschide "probabil" aceste cinematografe pe 5 martie, dar analizează posibilitatea de a face acest lucru mai târziu. El spune că nu este sigur că o astfel de redeschidere ar fi rentabilă în condiţiile actuale.

Deocamdată, autorităţile din Los Angeles nu au anunţat redeschiderea cinematografelor locale.

La San Francisco, a treia piaţă cinematografică din Statele Unite, autorităţile au aprobat redeschiderea cinematografelor în octombrie, dar numeroşi administratori de săli au ales să le menţină închise, considerând condiţiile actuale mult prea dificile din punct de vedere economic.