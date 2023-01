Cinematografia nordică, celebrată la Festivalul Internaţional de Film Transilvania - TIFF 2023

Festivalul Internaţional de Film Transilvania (9 - 18 iunie, Cluj Napoca) anunţă Focus Nordic, un program complex, cel mai mare de acest fel din istoria TIFF, dedicat unei cinematografii europene bogate, diverse şi inovatoare, cea din ţările nordice: Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia şi Islanda, potrivit news.ro

Programul marchează o colaborare cu Festivalul de Film Göteborg (Suedia), dar şi cu institute de film din toate cele cinci ţări.

În 2023, TIFF continuă tradiţia colaborării cu alte mari evenimente de cinema din lume şi propune un carte blanche curatorilor Festivalului de Film de la Göteborg (27 ianuarie - 5 februarie), care vor contribui la selecţia de filme din Focus Nordic. Cu o istorie de peste 40 de ani, festivalul de la Göteborg este cel mai important eveniment de profil din regiune şi oferă cinematografiei nordice o platformă generoasă şi sonoră de promovare printr-o competiţie dedicată şi programe pentru industrie.

„Festivalul de Film de la Göteborg este dedicat susţinerii şi promovării internaţionale a filmelor şi a cineaştilor nordici. Este o plăcere şi o onoare să cooperăm cu un festival precum TIFF. Profităm de această oportunitate pentru a propune publicului o selecţie interesantă din cinematografia nordică contemporană, care este extrem de variată” spune Jonas Holmberg, directorul Artistic al Festivalului de Film de la Göteborg.

Pe lângă acest parteneriat, organizatorii TIFF anunţă colaborări cu Swedish Film Institute, Danish Film Institute, Finnish Film Foundation, Norwegian Film Institute şi Icelandic Film Centre pentru definitivarea programului Focus Nordic, care va include proiecţii de film, cine-concerte, dar şi invitaţi speciali, evenimente sau expoziţii.

Astfel, Focus Nordic va include peste 25 de filme, multe fiind proiectate în premieră pentru ţara noastră.

Printre primele titluri confirmate se numără hipnotizantul "Sisu" (Finlanda, 2022), regizat de Jalmari Helander. Plasat în 1944, filmul spune povestea unui fost soldat care descoperă o cantitate considerabilă de aur în pământurile îngheţate ale Laponiei, dar planurile lui sunt întrerupte violent de o unitate de nazişti în retragere spre Germania. Aici începe o luptă intensă între finlandezul care pare de neclintit şi răzbunătorii nazişti. Comparat de critici cu "Inglourious Basterds" (r. Quentin Tarantino, 2009) pentru subiect, ritm şi umor, "Sisu" a avut premiera la Festivalul Internaţional de Film Toronto 2022 şi a fost multi-premiat la Festivalul de Film de la Sitges 2022: „Fără să-şi piardă substanţa, filmul e plin de momente hilare şi imagini splendide […] E o călătorie în care regizorul reuşeşte să menţină şi să intensifice forţa de la început, creând un film captivant şi bizar” (Cineuropa).

Şi comedia neagră "Driving Mum" (r. Hilmar Oddsson, Islanda, 2022) va avea premiera naţională la TIFF, în Focus Nordic. Vrând să îi îndeplinească ultima dorinţă a mamei sale, un bărbat de vârstă mijlocie pleacă într-o călătorie cu aceasta, chiar dacă ea nu mai este în viaţă. Aventura neobişnuită se dovedeşte a fi una iniţiatică, plină de revelaţii şi de umor. "Driving Mum" a câştigat Marele Premiul al Festivalului de Film Tallin Black Nights 2022.

Din selecţia Festivalului Internaţional de Film de la Cannes 2022, unde a concurat pentru premiul Un Certain Regard, spectatorii vor putea urmări satira "Sick of Myself" (r. Kristoffer Borgli, Norvegia, 2022). Când iubitul ei devine cunoscut ca artist contemporan şi primeşte atenţie de la o lume întreagă, o tânără din Oslo e cuprinsă de gelozie şi începe să facă gesturi extreme ca să atragă, la rândul ei, atenţia şi simpatia oamenilor. Tot de la Cannes, în cadrul Focus Nordic spectatorii vor avea ocazia să revadă şi "Triangle of Sadness/ Triunghiul Tristeţii" (r. Ruben Östlund, Suedia, 2022), marele câştigător al Premiului Palme d’Or, triplu nominalizat la Oscar, inclusiv pentru Cel mai bun Film.

Focus Nordic la TIFF este posibil cu sprijinul Ambasadei Suediei la Bucureşti, Ambasadei Regale a Danemarcei în România, Ambasadei Regatului Norvegiei în România şi Ambasadei Republicii Finlanda în România. Programul este sprijinit de Departamentul de Limbi şi Literaturi Scandinave – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

Cea de a 22-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 9 - 18 iunie.