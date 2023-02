CIO reiterează solidaritatea cu Ucraina, dar sprijină Jocurile Olimpice pentru 'toată lumea'

"Jocurile Olimpice nu pot evita războaiele şi conflictele. De asemenea, nu pot aborda toate provocările politice şi sociale din lumea noastră. Dar acesta este domeniul politicii. Nu al Jocurilor Olimpice", a transmis CIO într-un comunicat dat publicităţii. "Dar Jocurile Olimpice pot servi drept exemplu pentru o lume în care toţi respectă aceleaşi reguli şi îi respectă pe alţii", se mai arată în comunicat."Jocurile Olimpice ne pot inspira să rezolvăm probleme, construind punţi care să ducă la o mai bună înţelegere între oameni, pot deschide calea dialogului şi construcţiei pentru pace în modul în care diviziunea şi excluderea nu pot", se adaugă în comunicat."Pe 24 februarie 2023 se marchează un an de la invadarea Ucrainei de către Rusia cu sprijinul Belarus. Un an de război brutal, suferinţă umană, ucidere şi distrugere. Suntem profund îndureraţi pentru poporul ucrainean, a cărui durere şi suferinţă sunt de necrezut. În această sumbră aniversare, Mişcarea Olimpică se alătură apelurilor pentru pace şi este pregătită să-şi aducă modesta contribuţie la orice efort de consolidare a păcii", conchide comunicatul.Sportivii ruşi şi belaruşi au fost interzişi de la majoritatea competiţiilor internaţionale după invazia armatei ruse în Ucraina, în februarie 2022, federaţiile internaţionale urmând "indicaţiile" CIO.Însă Comitetul Internaţional Olimpic şi-a nuanţat de atunci poziţia şi a propus, la finele lunii ianuarie, o foaie de parcurs pentru a organiza revenirea acestor sportivi sub drapel neutru, cu condiţia ca aceştia "să nu fi susţinut activ războiul din Ucraina".Kievul a ameninţat imediat cu boicotarea JO 2024 în urma acestei propuneri, acuzând CIO că este "un promotor al războiului, crimei şi distrugerii".De atunci, un front a fost organizat în sprijinul Kievului, chiar dacă doar câteva state iau în considerare un boicot, precum Estonia şi Polonia.