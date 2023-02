Ciolacu anunță că s-au făcut greşeli privind aderarea României la spaţiul Schengen: 'Să nu credeţi cumva că românii nu ştiu adevărul'

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminică seară, că s-au făcut greşeli privind aderarea României la spaţiul Schengen.

"Să nu credeţi cumva că românii nu ştiu adevărul şi românii nu ştiu exact ce s-a întâmplat şi cine este de vină. S-au făcut greşeli în ceea ce priveşte aderarea României la spaţiul Schengen. Tot ce am construit şi abordarea pe care am avut-o în timpul negocierilor nu a fost cea corectă. Cum adera România la spaţiul Schengen când noi am intrat în şedinţa Consiliului JAI la pachet cu Bulgaria? (...) Ce şanse ar fi avut România ca în Consiliul JAI să treacă prin vot? Să spunem că Austria ar fi votat. Olanda oricum anunţase public că votează împotriva Bulgariei (...). Pe urmă a anunţat şi Austria. (...) Dacă ar fi rămas numai Olanda, oricum România nu ar fi intrat în Schengen", a spus Ciolacu la Prima News.El spune că nu a crezut "vreodată" că un "stat prieten" cum este Austria va vota împotriva aderării României la spaţiul Schengen."Nu am crezut vreodată că un stat prieten cum este Austria şi un stat membru al Uniunii Europene va vota împotriva României, împotriva deciziei Comisiei Europene. (...) Nu poate să fie cineva responsabil de deciziile Austriei. (...) Strategia pe care ne-am făcut-o pentru aderarea la Spaţiul Schengen nu a fost o strategie care ne-a adus rezultatele pe care le aşteptam. Sperăm că în viitor... poate se reuşeşte o negociere cu Suedia şi Austria până atunci, dar, din câte ştiu, mai sunt alegeri în Austria şi în aprilie. Este un timp foarte scurt, dar este foarte posibil să avem această decizie şi sub preşedinţia Suediei. (...) Nu poţi să întorci spatele Comisiei Europene şi deciziei Comisiei, a Parlamentului European... întorci spatele dintr-un interes pur electoral intern al tău. Atunci nu mai ai ce căuta în Europa, dacă nu respecţi toţi partenerii", a mai spus liderul social-democrat