Ciolacu anunță PRIORITATE ZERO în PSD după de Guvernul Orban a PICAT

Liderul PSD Marcel Ciolacu anunță prioritatea zero a PSD după ce Guvernul Orban a fost demis prin moțiune de cenzură.

"Până acum nu am reușit un asemena scor. Mă bucur mult. Nu eu am reușit, domnul Orban i-a mobilizat la vot. Acum, e o criză. Așteptăm să fim chemați la Cotroceni de președintele Iohannis. Voi avea o discuție cu domnul Ponta să facem o alianță. Nu noi avem problema de a crea o majoritate. Astăzi am avut o singură discuție cu domnul Ponta și am căzut de acord să discutăm", a declarat Ciolacu.