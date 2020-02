Marcel Ciolacu: Arafat premier - o greșeală. Exclus guvern interimar până în noiembrie. Lucrurile s-au schimbat dramatic!

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a făcut duminică seară la Antena 3 anunțuri importante:

„Parerea mea este ca ar fi o greseala sa fie Raed Arafat premier” (dupa ce Victor Ponta a avansat aceasta varianta) Nu a exclus varianta Nicolae Ciuca premier: „Lucram cu materialul clientului. Momentan il avem pe dl Orban. E o situatie complicata, trebuie sa fim responsabili” „Am propus guvern tehnocrat, am facut si o propunere de premier, de acum incolo PSD nu mai face propunere de premier” „Categoric un guvern in continuare minoritar doar al PNL, PSD nu-l va vota, este exclus asa ceva” „Este exclus să stam pana in noiembrie cu guvern interimar” „As urgenta consultari intre Klaus Iohannis si liderii politici”

„Daca nu era aceasta presiune cu virusul, politicienii poate ar fi avut timp sa se joace. Lucrurile s-au schimbat dramatic. E exclus sa stam pana in noiembrie cu guvern interimar. Romanii ar fi indreptatiti sa ia furcile si sa ne fugareasca prin parlament indiferent de culoarea politica. Daca Parlamentul e dizolvat nu mai are voie sa dea legi organice, doar ordinare si daca doamne fereste e nevoie de bani pentru o criza a coronavirusului, daca avem guvern demis si parlament dizolvat, nu se poate face legal. Luni nu va exista cvorum. Mi-as fi dorit ca Iohannis sa desemneze alta persoana nu pe dl. Orban. Eu as urgenta anumite consultari intre Iohannis si liderii politici, am vorbit azi cu dl Ponta, Tariceanu, o sa vorbesc maiine si cu dl Hunor.

Parca mi-e si rusine, iata, avem o agenda paralela parca, romanii sunt speriati (de coronavirus, n.red.) si noi politicienii continuam sa avem o agenda paralela, o mascarada. O spun cu toata sinceritatea, asta e adevarul. nu se poatae ca partid sa propui un premier si in aceeasi sedinta sa stabilesti ca nu il votezi. Mascarada ar fi si mai mare daca CCR ar spune ca nu trebuia sa-l desemneze Iohannis premier pe dl Orban. nu putem intra in jocul acesta, sunt mai multe forte politice care nu vor intra, si Pro Romania si UDMR, posibil si ALDE”, a mai declarat Ciolacu.