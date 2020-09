Ciolacu, după ce PNL a anunțat că va ataca la CCR modificările la rectificarea bugetară: 'Nu ar exista temei. Dar... este un nou mod de a umili pensionarii'

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că nu se teme de faptul că liberalii vor contesta la Curtea Constituţională legea care prevede majorarea pensiilor cu 40 la sută, întrucât nu există un temei pentruaceastă sesizare.

”Nu sunt specialist şi nici membru al Curţii Constituţionale, dar, din practica legislativă, nu ar exista temei. Dar... este un nou mod de a umili pensionarii pus la cale de domnul Orban”, a declarat, miercuri, în judeţul Buzău, Marcel Ciolacu, întrebat despre contestarea la CCR a legii care prevede majorarea pensiilor cu 40%.

De asemenea, Ciolacu a explicat că nu se pune problema creşterii deficitului bugetar pentru că a identificat împreună cu specialiştii PSD resursele financiare necesare acestor majorări.

Elon Musk anunță când se vor ieftini mașinile Tesla: baterii mai ieftine și de 6 ori mai puternice

”Eu am văzut pe stradă că lumea era mulţumită şi era bucuroasă că a trecut proiectul de lege. Hai să revenim la istorie. E vorba de o lege promulgată de preşedintele Iohannis şi trebuie să ţinem cont de ea. Parlamentul legiferează, Guvernul pune în aplicare. E o minciună că vor fi probleme cu deficitul. Împreună cu colegii mei care sunt specialişti am găsit resursele necesare. E adevărat am stricat puşculiţa PNL pentru alegerile locale şi generale. La acţiuni generale ale Ministerului de Finanţe există aceşti bani care pot fi accesaţi şi să le dăm pensionarilor dreptul lor. Şi nu este o pomană ci este dreptul lor iar legile, trebuie odată să ne intre în cap, inclusiv domnului Orban, legile trebuie respectate”, a mai afirmat liderul PSD Marcel Ciolacu.

Liderul PSD Marcel Ciolacu, însoţit de Sorin Grindeanu şi Paul Stănescu au făcut, miercuri, o vizită electorală în judeţul Buzău, poposind în comunele Vadu Paşii, Zidurile şi în municipiul Râmnicu Sărat.