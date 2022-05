Ciolacu: 'Guvernul finanțează cu 4 miliarde de euro companiile din România. Încercăm să eliminăm efectele crizelor multiple pe care le traversăm'

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri că Guvernul finanțează cu 4 miliarde de euro companiile din România, subliniind că măsurile luate de Executiv sunt pentru a elimina efectele crizelor multiple pe care le traversăm.

„Știu că mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Am schimbat modul de abordare a pandemiei și s-a văzut că am acționat corect, reușind să reducem numărul de infectări, fără a bloca economia. Apoi am insistat pe anumite măsuri țintite menite să sprijine atât populația, cât și activitatea dvs. Am adoptat noi programe pentru susținerea companiilor românești (...) Sunt programe prin care Guvernul finanțează cu aproape 4 miliarde de euro companiile românești prin grand-uri, credite sau garanții de stat. (...) Luna trecută, Guvernul a adoptat planul de măsuri propus de către coaliție „Sprijin pentru România”, în valoare de peste 2 miliarde de euro, bani prin care încercăm să eliminăm efectele crizelor multiple pe care le traversăm”, a spus Ciolacu, într-o conferință de presă.

Președintele PSD participă alături de premierul Nicolae Ciucă la Romanian Business Leaders Summit 2022, ediţia a X-a.