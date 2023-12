Ciolacu, după întâlnirea cu americanii: 'În viitorul apropiat, România va deveni un furnizor de energie în regiune'

”În viitorul apropiat, România va pune capăt dependenţei energetice şi va deveni, la rândul său, un furnizor în regiune. Sprijinul administraţiei SUA şi a Secretarului de Stat Jennifer Granholm rămâne primordial pentru a progresa cu succes ca hub regional şi pentru a implementa tehnologii de ultimă generaţie”, a transmis premierul Marcel Ciolacu pe X.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut luni o întrevedere cu Secretarul de stat american Antony Blinken, în cadrul vizitei de lucru pe care şeful Executivului român o efectuează în aceste zile în Statele Unite ale Americii.

Ciolacu a afirmat, luni, că estimează că România va intra anul viitor în programul Visa Waiver. "Din ce-am convenit astăzi, cred că anul viitor se va face anunţul. Va fi un efort susţinut atât de către partea americană, cât şi de cetăţenii români şi de diaspora din Statele Unite ale Americii, deadline-ul fiind anul 2025, renunţarea la vize. Chiar a fost o discuţie aplicată", a declarat premierul.

România este şi a fost mereu un partener foarte apropiat şi un aliat foarte apreciat, a afirmat, luni, secretarul de stat Antony Blinken, la întâlnirea cu premierul Marcel Ciolacu.

In the near future Romania will put an end to energy dependency & will became in its own turn a provider in the region. The support of the ???????? Administration & @SecGranholm remains paramount to successfully progress as a regional hub and to implement state-of-the-art technologies. pic.twitter.com/yRv3ROnayt