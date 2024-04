Ciolacu: Prin dezvoltarea proiectelor strategice cu Emiratele Arabe Unite, vom contribui la dezvoltarea economică a statelor noastre

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri la la cea de-a treia sesiune a Comitetului mixt de cooperare între cele două guverne, că dezvoltarea proiectelor strategice ale României cu Emiratele Arabe Unite va contribui la dezvoltarea economică a ambelor ţări.

„Ţinând cont că am avut şi o vizită de puţin timp în Emiratele Arabe Unite, cred că era necesară prezenţa mea pentru a impulsiona lucrurile împreună în direcţia pe care ne-o dorim cu toţii. Stimată doamnă ministru, Excelenţele Voastre, stimaţi membri ai Comitetului de Cooperare România-Emiratele Arabe Unite, mă bucur să particip astăzi, alături de dumneavoastră, la lucrările celei de-a 3-a Reuniuni a Comitetului Interguvernamental Comun România-Emiratele Arabe Unite. Aşa cum am spus şi aşa cum ştiţi, săptămâna trecută am realizat o vizită de lucru în Emiratele Arabe Unite, vizită în cadrul căreia am avut discuţii constructive cu Alteţa Sa, Şeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dar şi o serie de contacte cu reprezentanţii unor companii interesate să-şi extindă la nivel strategic activităţile în România sau să investească în ţara noastră”, a afirmat Marcel Ciolacu, la cea de-a treia sesiune a Comitetului mixt de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite, care a avut loc vineri la Palatul Parlamentului.

El a mai spus că „mesajul pe care l-am transmis la Abu Dhabi a fost acela că România, autorităţile române, sunt interesate să atragă în continuare investiţii emirateze, precum şi să crească şi să diversifice comerţul bilateral”.

„Mă bucur să constat că proiectele discutate în cadrul vizitei de lucru se regăsesc şi pe agenda Reuniunii de astăzi, pentru că intenţia Guvernului pe care îl conduc este ca prin dezvoltarea proiectelor strategice comune, vom contribui la dezvoltarea economică a statelor noastre. Avem deja proiecte comune ale căror rezultate încep să se vadă şi aş dori să evidenţiez aici finalizarea de către DP World a construcţiei de facilităţi dedicate serviciilor RORO Constanţa. De altfel, deschiderea oficială este prevăzută pentru jumătatea lunii mai. Este un exemplu de succes pe care îl dorim multiplicat atât în Portul Constanţa, cât şi în alte sectoare unde au fost investiţii şi directe, au fost şi fonduri europene, un operator mondial în acest moment, faţă de-acolo în 20 de ani, când a venit în România, prima investiţie DP World în lume a fost în România. În primul rând, în Portul Constanţa, în actualul context geostrategic, odată cu reconfigurarea rutelor de transport, relevanţa acestuia a crescut, considerabil, iar extinderea sa a devenit o necesitate”, a completat premierul României.

Acesta a mai spus că „în al doilea rând, ne dorim proiecte de succes şi în alte domenii, precum energia, agricultură, infrastructură, IT, turism, pentru că ţările noastre dispun un potenţial uriaş, dar insuficient exploatat”.

„Salut în acest context semnarea memorandumului de înţelegere dintre Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Federaţia Camerelor de Comerţ şi Industrie din Emiratele Arabe Unite, care va avea loc astăzi, în marja acestei reuniuni. Mă bucur însă să văd că şi în domeniul energiei am făcut paşi înainte. Hidroelectrica şi Masdar au încheiat un parteneriat semnat cu ocazia vizitei la Abu Dhabi. Nuclearelectrica şi Emirates Nuclear Energy au formalizat cooperarea dintre Transgaz şi ADNOC şi au intensificat dialogul, iar compania TAQA discută cu partenerii români proiecte de producţie şi infrastructură de transport a energiei. Sunt paşi esenţiali în dezvoltarea unei cooperări de durată şi sustenabilă”, a mai spus Ciolacu.

El a vorbit şi despre faptul că, în domeniul agriculturii, cooperarea noastră a devenit în prezent, în contextul războiului din Ucraina, şi mai importantă.

„Sper că împreună vom reuşi să creştem nivelul acesteia în ceea ce priveşte exportul de cereale, dar şi de produse din carne, ovine, bovine şi pui şi de produse lactate. Exemplul prezenţei de durată a companiei Al Dhara în România ne demonstrează că şi în acest domeniu putem avea realizări remarcabile împreună. Stimate domnule ministru, stimate domnule ministru, dacă astăzi putem contabiliza aceste rezultate pozitive ale cooperării noastre, acest lucru se datorează şi a activităţii dumneavoastră asidue în cadrul comitetului mixt, faţă de care îmi exprim întreaga apreciere şi recunoştinţă. Sunt convins că asta este modalitatea cea mai potrivită pentru obţinerea, într-un timp scurt, a unor rezultate concrete, cu impact asupra calităţii vieţii cetăţenilor noştri. De aceea, sunt optimist şi în privinţa identificării în acest cadru a soluţiei pentru crearea unui fond suveran de investiţii între statele noastre. Vă mulţumesc încă o dată pentru contribuţia dumneavoastră importantă la dezvoltarea relaţiilor dintre ţările noastre şi vă doresc în continuare o Reuniune fructuoasă!”, a conchis şeful Guvernului.