Ciolacu și-a pus în cap companiile americane - Investitorii se plâng de planurile fiscale ale guvernului

Camera de Comerț Americană (AmCham) România reiterează susţinerea pentru un cadru fiscal echitabil pentru toţi jucătorii din piaţă, care să nu permită nici să nu încurajeze abuzurile, dar să stimuleze investiţiile în special în industriile cu potenţial de consolidare a competitivităţii României la nivel regional, conform unui comunicat al organizaţiei.

"În contextul dezbaterilor din spaţiul public vis a vis de pachetul de măsuri de consolidare fiscală, AmCham România reiterează susţinerea pentru un cadru fiscal echitabil pentru toţi jucătorii din piaţă, care să nu permită nici să nu încurajeze abuzurile, dar să stimuleze investiţiile în special în industriile cu potenţial de consolidare a competitivităţii României la nivel regional. Subliniem nevoia ca noile măsuri fiscale (cele mai ample din ultimul deceniu cel puţin) să fie corelate cu obiectivele României de atragere de capital şi de consolidare ca destinaţie de investiţii strategice, dar şi cu legislaţia deja aplicabilă în domeniu", transmite AmCham.

Nu toate propunile au fost discutate cu mediul de afaceri

În urma unei analize preliminare a propunerilor din varianta de lucru a Ordonanţei, vehiculată în media, membrii AmCham au identificat o serie de propuneri care nu au fost discutate în prealabil cu mediul de afaceri şi nu au trecut prin procesul de consultare publică.

Organizaţia menţionează că transparenţa şi predictibilitatea stau la baza unui mediu de afaceri sănătos, de aceea consideră că unele măsuri adoptate pripit pot avea efecte negative la nivelul economiei româneşti.

În opinia AmCham, unul dintre aspectele care necesită o atenţie suplimentară pentru a nu afecta negativ mediul economic este formula de ajustor fiscal.

"Îngrijorarea companiilor este că acest ajustor (similar cu un impozit pe cifra de afaceri) poate dezavantaja România în comparaţie cu alte ţări din regiune. Printre efectele lui poate fi limitarea capacităţii de a atrage investiţii de tip greenfield, o discriminare nejustificată între companii aparţinând unui grup şi cele care nu au asemenea apartenenţă, sau chiar blocarea planurilor de investiţii ale companiilor stabilite deja în România. La o primă vedere, se poate concluziona că ajutorul fiscal pune sub semnul întrebării anumite principii de taxare (de exemplu substanţa tranzacţiilor, preţul de piaţă etc.) Ne aşteptăm ca măsurile luate în calcul să ţină cont de prevederile Directivei pentru implementarea impozitului minim (Pilonul 2 BEPS) şi să se coreleze cu legislaţia preţurilor de transfer (de exemplu cu acordurile de preţ în avans emise si ce vor fi emise). Recomandăm analiza experienţei altor ţări care au implementat sau sunt în proces de implementare a unor sisteme similare, precum Polonia sau Australia", se spune în comunicat.

Măsuri care pot slăbi colectarea TVA

De asemenea, AmCham punctează nevoia de a fi evitate orice măsuri care slăbesc eforturile de combatere a evaziunii fiscale pe taxa pe valoare adăugată, precum restrângerea măsurii de taxare inversă pentru sectorul construcţiilor şi tranzacţii imobiliare.

"Un alt aspect important pentru companii este păstrarea instrumentelor care le permit să susţină organizaţiile non-guvernamentale să suplinească servicii sociale în domenii critice pentru societate dar pentru care Statul nu are resurse şi capacitate, servicii a căror eficienţă şi necesitate sunt incontestabile. Modificările propuse, pe lângă reducerea avantajului fiscal, vor îngreuna şi accesul acestor organizaţii la fondurile necesare. Am sesizat modificări importante focusate pe anumite industrii, precum IT cu restrângerea facilităţilor, sectorul financiar cu limitarea deducerii provizioanelor, construcţii şi altele. Unele modificări au fost cunoscute din timp, altele apar în premieră, însă toate sunt de natură să afecteze imediat respectivele industrii", conform sursei citate.

Pentru a reduce efectele negative, organizaţia recomandă analizarea particularităţilor de implementare a tuturor modificărilor propuse şi un proces amplu de consultare. Aceasta reiterează necesitatea respectării termenului de 6 luni indicat în Codul Fiscal înaintea intrării în vigoare a modificărilor fiscale, mai ales ţinând cont de anvergura lor în acest pachet.

AmCham România îşi exprimă disponibilitatea de a fi parte a discuţiilor de analizare a impactului măsurilor propuse şi a consultărilor de substanţă dorite de toate părţile afectate care au nevoie de un termen rezonabil între adoptarea şi aplicarea măsurilor fiscale, pentru ajustarea planurilor de afaceri.