Ciprian Ciucu, acuzații dure la adresa lui Orban: A jucat foarte mult cu cărțile pe piept

Primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu declară, într-un interviu pentru G4Media, că a semnat un protocol de susţinere reciprocă cu Ludovic Orban, ideea fiind ca Violeta Alexandru să se retragă şi el să câştige alegerile din PNL Bucureşti. Ciucu susţine că s-a simţit „pus simbolic la rever”, astfel că a doua zi a anulat protocolul şi apoi şi-a anunţat susţinerea pentru Florin Cîţu. El îi reproşează lui Ludovic Orban că ”a jucat foarte mult cu cărţile pe piept şi nu foarte transparent”.

„Un primar are nevoie să fie auzit la guvern. Apoi, s-au acumulat o serie de lucruri în relaţia mea cu Ludovic Orban. Orban a jucat foarte mult cu cărţile pe piept şi nu foarte transparent, unul dintre momente fiind susţinerea lui Nicuşor Dan – care a fost strategia câştigătoare, dar aş fi apreciat un telefon să mă anunţe. Altul, în primăvară, când a cerut sprijinul multor filiale, mi s-a părut un gest de forţă, a cerut rezoluţii de susţinere. Modul acesta de forţă m-a pus pe gânduri. Sub presiunea momentului am spus atunci că îl susţin pe Orban”, a explicat Ciprian Ciucu într-un interviu acordat G4 Media, informează News.ro.

El admite că a semnat un „protocol de susţinere” cu echipa actualului preşedinte al PNL, însă spune că s-a simţit ca un „intrus”, subliniind că nu doreşte „tot timpul altcineva să-i spună ce să facă”.

„Chiar cu vreo două zile înainte să decid că voi merge împreună cu echipa lui Florin Cîţu, am avut o discuţie cu echipa lui Ludovic Orban şi am semnat un protocol de susţinere reciprocă. Ideea era ca Violeta Alexandru să se retragă şi câştigam en fanfare alegerile din PNL Bucureşti. Am plecat acasă şi m-am întrebat ce s-a întâmplat acolo. M-am simţit puţin intrus, nu m-am simţit dorit, pus cumva simbolic la rever. M-am întrebat dacă vreau să fac acelaşi stil de politică din ultimii doi ani, în care preşedintele PNL a fost extrem de prezent, făcând chiar listele de candidaţi la Parlament ai PNL Bucureşti, sau vreau să fac politică în termenii mei? După ce mi-am răspuns că vreau să fac politică în termenii mei, l-am sunat pe Ludovic Orban chiar a doua zi, ca să mai aibă timp să îşi pună alt candidat, şi i-am spus opţiunea mea. A fost o discuţie lungă şi am decis să merg în echipa în care nu mă simţeam intrus. Vreau să câştig aceste alegeri în care să îmi impun viziunea mea, nu doar să fiu reactiv şi tot timpul altcineva să-mi spună ce să fac. Aşa se explică decizia mea, care e realistă pentru că am nevoie de o relaţie bună cu premierul, şi pe de altă parte e de conştiinţă”, a adăugat Ciucu.

Întrebat cum apreciază gestul premierului Florin Cîţu de a aduce cu autocarul, la Guvern, primari din toată ţara pentru a discuta cu aceştia despre împărţirea fondurilor, în condiţiile în care atunci când era în societatea civilă cataloga gesturi similare ale politicienilor de la PSD drept mită electorală, edilul sectorului 6 a răspuns: „Nu ştiu să se fi concretizat. Vom discuta când vom vedea bugetul Dacă va fi aşa o să îmi menţin declaraţia”.

Acesta a explicat că nu ştie ce anume a discutat premierul cu primarii din ţară

„Dacă pentru a obţine scopuri politice se folosesc resurse publice, nu e ok, dar nu sunt sigur că se va întâmpla asta. Am fost la AMR şi s-a spus foarte clar că nu vom face ce a făcut PSD. Deci nu cred că aşa se face politică şi că premierul Florin Cîţu, aşa cum îl ştiu eu, face aşa politică”, a mai declarat, în interviul pentru G4 Media, Ciprian Ciucu.